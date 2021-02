L’aperçu de Shook ne vous laissera pas partir, ne vous laissera pas crier dans le frisson Original [Exclusive]

Être une influenceuse sur les réseaux sociaux n’est pas seulement amusant et amusant comme Mia l’apprend rapidement dans le nouveau thriller Shudder Secoué. Disponible en streaming dès maintenant, nous avons un avant-goût spécial à ce tour déchirant du bord de votre siège. Emily Goss dirige un ensemble de jeunes acteurs de pointe dans le regard de la scénariste-réalisatrice Jennifer Harrington sur le monde de la renommée en ligne et les dangers qui en découlent. Aujourd’hui, nous avons un clip exclusif qui ne manquera pas d’envoyer des frissons dans votre colonne vertébrale. Cela vous fera certainement frissonner et vous laisser trembler.

Tuteur Daisye stars comme Mia dans Secoué, une jeune femme qui devient la cible d’une campagne de terreur en ligne. Notre regard exclusif sur le film a Mia essayant de fuir sa maison, mais elle est arrêtée dans ses élans par un appel téléphonique terrifiant. Appelant inconnu, Mia tente d’atteindre sa voiture, mais la mystérieuse entité à l’autre bout de la ligne a ses clés.

Ce sont 90 secondes de panique absolue qui culminent avec Mia recevant un appel téléphonique de son amie Jade. Mia a pour instruction de ne pas crier aux voisins, car cela signifiera une mort certaine pour la femme à l’autre bout de la ligne. Il y a des larmes, des gémissements et 1 nouveau message vocal entrant. Mia devrait-elle écouter? Vous devrez regarder le reste de ce clip rempli de terreur pour découvrir le sort de la pauvre fille.

Ce que nous savons, c’est que si Mia hurle, l’homme derrière cette folie tue tous ceux qu’elle connaît. Cela met en place l’histoire principale, selon laquelle Mia, une star des médias sociaux, devient la cible d’une campagne de terreur en ligne. Elle doit résoudre une série de tests pour empêcher les personnes qui lui tiennent à cœur d’être assassinées. Mais est-ce réel? Ou est-ce juste un jeu à ses dépens? Ce teaser installe la terreur qui continuera une fois que vous commencerez à diffuser le film sur Shudder dès maintenant.

Écrit et réalisé par Jennifer Harrington, les stars de cinéma Daisye Tutor (Maison d’hôtes) aux côtés d’Emily Goss (Instantanés), Nicola Posener (Amour, Gloire et Beauté), Octavius ​​J. Johnson (Sans sommeil), Stéphanie Simbari (Ici et maintenant), Grant Rosenmeyer (Ex petite amie folle) et Genelle Seldon, l’influenceuse réelle du maquillage et des médias sociaux.

Secoué est produit par Tara L. Craig avec de la musique du célèbre artiste électronique et du propriétaire du label italien Do It Better Johnny Jewel et des morceaux de ses groupes cultes Chromatics, Symmetry et Glass Candy.

Jennifer Harrington a fait ses débuts à Hollywood en tant qu’éditeur. Elle a fait ses débuts en tant que réalisatrice en 2015 avec le thriller Entretien ménager après avoir réalisé un certain nombre de courts métrages. Secoué arrive comme son deuxième long métrage en tant que réalisateur, et cela place le cinéaste sur la carte en tant qu’auteur d’horreur à regarder. Star Daisye Tutor a gagné du terrain à Hollywood, apparaissant dans la comédie dramatique de 2018 Histoire drôle. Elle est également apparue non créditée dans The Thinning: Nouvel ordre mondial la même année, en face du célèbre Youtuber Logan Paul.

Secoué est maintenant en streaming Frémir. Si vous n’avez pas encore l’application, vous pouvez regarder Secoué avec un essai gratuit simplement en vous inscrivant et en vous connectant. Les fans d’horreur adorent Secoué, et comme vous pouvez le voir par notre clip exclusif, il peut vous couper le souffle, vous laissant incapable de fuir ou de crier à l’aide. Ce n’est pas une menace.

Sujets: Shudder