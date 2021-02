L’aperçu de Paradise Cove a terrorisé les propriétaires par quelqu’un vivant sous la maison

Dans le nouveau thriller, Paradise Cove – maintenant disponible en numérique chez Quiver Distribution – Vrai sang L’actrice Kristin Bauer van Straten joue une femme sans-abri dérangée qui fait des ravages dans la vie des propriétaires (Todd Grinnell et Mena Suvari) dont elle vit. Quiver nous a fourni un extrait exclusif du film qui vous donne une bonne idée du défi auquel sont confrontés les nouveaux propriétaires Knox et Tracey en ce qui concerne l’irrationnel Bree.

Le film propose une multitude de moments ridiculement divertissants qui ne seraient pas hors de propos dans un thriller à vie ou dans un deux-hander de l’ère Reagan. Il semble que le ton soit intentionnel. Dans une interview avec Horror Fuel, le réalisateur Martin Guigui (Sous les ténèbres) décrit le film comme un de ces thrillers amusants des années 80 que cette décennie a produits en abondance.

« … comme Fatal Attraction. Il y a de la folie et de l’humour et c’est juste divertissant. C’est l’un de ces films où vous voulez juste oublier le monde pendant un petit moment, 90 minutes et le regarder. »