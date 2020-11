L’AOC admet qu’elle a envisagé de quitter la politique avant sa réélection

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré qu’elle avait envisagé de ne pas se présenter aux élections avant ce cycle électoral, invoquant le manque de soutien du Parti démocrate.

Stéphanie Keith / Getty Images

«C’est le stress. … C’est le manque de soutien de votre propre parti. C’est votre propre parti qui pense que vous êtes l’ennemi », a déclaré la membre du Congrès au New York Times. «Je suis sérieux quand je dis aux gens les chances que je me présente à un poste supérieur et les chances que je parte simplement en essayant de créer une ferme quelque part – ce sont probablement les mêmes.

Ocasio-Cortez a remporté sa campagne de réélection dans le 14e district de New York.

«Je ne sais même pas si je veux faire de la politique», a poursuivi AOC. «Vous savez, pour de vrai, au cours des six premiers mois de mon mandat, je ne savais même pas si j’allais me présenter aux élections cette année. »

Le natif du Bronx devrait avoir plus d’alliés au sein du Parti démocrate dans les années à venir. D’autres progressistes, dont Katie Porter, Jamal Bowman et Cori Bush, ont remporté des districts clés lors des élections de 2020. Cependant, l’opposition au sein de l’establishment du parti ne semble se développer qu’en parallèle. De nombreux démocrates centristes ont critiqué les progressistes, citant leur programme de gauche comme une raison pour laquelle les élections étaient aussi proches qu’elles l’étaient. D’un autre côté, AOC et ses collègues ont fait valoir que les politiques progressistes telles qu’un salaire minimum de 15 €, la légalisation de la marijuana, et plus, sont parmi les politiques les plus populaires à travers le pays. De plus, chaque candidat qui soutient Medicare for all a remporté son élection.

«J’ai donc besoin que mes collègues comprennent que nous ne sommes pas l’ennemi. Et que leur base n’est pas l’ennemi. Que le mouvement pour les Noirs n’est pas l’ennemi, que Medicare for all n’est pas l’ennemi. »

[Via]