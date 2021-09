L’anthologie Mad Max rassemble pour la première fois une série entière sur 4K Ultra HD

Warner Bros. Home Entertainment a annoncé la sortie 4K Ultra HD de The Mad Max Anthology, y compris les quatre films du Max Max séries. Mettant en vedette les années 1979 Mad Max, 1981 Mad Max : le guerrier de la route, les années 1985 Mad Max : Au-delà de Thunderdome, et 2015 Mad Max : Fury Road, l’ensemble sortira tous les films ensemble sur 4K UHD Blu-ray Combo Pack et Digital HD le 2 novembre. Mad Max : le guerrier de la route et Mad Max : Au-delà de Thunderdome sera également disponible individuellement en 4K, rejoignant Mad Max et Mad Max : Fury Road qui sont déjà disponibles en 4K.

L’anthologie de Mad Max Version 4K UHD, ainsi que les versions 4K UHD de Mad Max: The Road Warrior et Mad Max : Au-delà de Thunderdome, proviennent de scans des négatifs originaux de l’appareil photo. Les remasters 4K UHD ont été supervisés par l’équipe de mastering de Motion Picture Imaging (MPI). Le Blu-ray Ultra HD de Mad Max Anthology contient les fonctionnalités spéciales suivantes précédemment publiées.

Mad Max le guerrier de la route

Introduction par Léonard Maltin

Commentaire du réalisateur George Miller et du directeur de la photographie Dean Semler

Road War : La fabrication de Road Warrior

Créé par George Miller et Byron Kennedy, Miller a réalisé ou co-réalisé les quatre films. Mel Gibson a joué le rôle de Max Rockatansky dans les trois premiers films et Tom Hardy a repris le rôle principal dans le quatrième film. Mad Max (1979) a été réalisé par Miller d’après un scénario de Miller & James McCausland et une histoire de Miller et Byron Kennedy. Le film a été produit par Kennedy et met en vedette Mel Gibson dans le rôle de Max Rockatansky, Joanne Samuel dans le rôle de Jesse Rockatansky et Hugh Leays-Byrne dans le rôle du Toecutter.

Mad Max : le guerrier de la route (1981) a été réalisé par Miller et écrit par Miller, Terry Hayes et Brian Hannant. Il a été produit par Kennedy et met en vedette Gibson en tant que Max, Bruce Spence en tant que capitaine du gyroscope, Mike Preston en tant que Pappagallo, Max Phipps en tant que Toadie, Vernon Wells en tant que Wez, Emil Minty en tant que Feral Kid et Kjell Nilsson en tant que Hummungus. L’anthologie de Mad Max inclut également des fonctionnalités spéciales précédemment publiées pour Le guerrier de la route comprenant une introduction de Leonard Maltin, des commentaires du réalisateur George Miller et du directeur de la photographie Dean Semler, et Road War : La fabrication de Road Warrior.

Mad Max au-delà du dôme de tonnerre (1985) a été co-réalisé par Miller et George Ogilvie et écrit par Miller et Terry Hayes. Il a été produit par Miller et met en vedette Gibson dans le rôle de Max, Tina Turner dans le rôle de Auntie Entity, Bruce Spence dans le rôle de Jedediah et Angelo Rossitto dans le rôle de Master.

Mad Max : Fury Road (2015) a été réalisé par Miller et écrit par Miller, Brendan McCarthy & Nico Lathouris. Il a été produit par Miller, Doug Mitchell et PJ Voeten. Le film met en vedette Tom Hardy comme Max Rockatansky, Charlize Theron comme Imperator Furiosa, Nicholas Hoult comme Nux, Hugh Keays-Byrne comme Immortan Joe, Rose Huntington-Whitely comme The Splendid Angharad, Riley Keough comme Capable, Zoe Kravitz comme Toast the Knowing, et Abbey Lee dans le rôle du Dag.

Mad Max : le guerrier de la route et Mad Max : Au-delà de Thunderdome sera disponible sur 4K Ultra HD Combo Pack pour 33,99 € SP chacun et comportera un disque Blu-ray Ultra HD avec les longs métrages en 4K avec HDR et un disque Blu-ray remasterisé des films. Les fans peuvent également posséder le Anthologie de Mad Max, Mad Max : le guerrier de la route et Mad Max : Au-delà de Thunderdome en 4K Ultra HD par achat auprès de certains détaillants numériques à partir du 2 novembre.

Sujets : Mad Max, Mad Max 4