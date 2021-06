L’anthologie animée de Disney Kizazi Moto : Generation Fire prête à épater le public

Des créateurs du Zimbabwe, d’Ouganda, d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya et d’Égypte apporteront leurs visions uniques au public du monde entier avec Kizazi Moto : Génération Feu, une collection Disney+ Original en dix parties de films originaux haut de gamme dont la première sera exclusivement sur Disney+ à la fin de 2022.

« Nous apportons le travail d’une nouvelle génération visionnaire de cinéastes africains à Disney+. En plus de proposer une animation passionnante pour les fans de tous âges, cette collection de dix films originaux puise dans le phénomène de l’afrofuturisme qui a été suralimenté par Black Panther de Marvel et reflète l’engagement continu de Disney à s’associer avec des talents mondiaux de premier plan pour raconter les histoires du monde. à partir de points de vue frais et authentiques », a commenté Michael Paull, président, Disney+ et ESPN+, The Walt Disney Company.

Cette anthologie animée rassemble une nouvelle vague de stars de l’animation pour vous emmener dans un voyage follement divertissant dans le futur de l’Afrique. Inspirées par les diverses histoires et cultures du continent, ces histoires de science-fiction et de fantasy bourrées d’action présentent des visions audacieuses de technologies de pointe, d’extraterrestres, d’esprits et de monstres imaginés à partir de perspectives africaines uniques.

« ‘Kizazi Moto’ dérive de l’expression swahili ‘kizazi cha moto’ qui se traduit littéralement par ‘génération de feu’, capturant la passion, l’innovation et l’enthousiasme que cette nouvelle cohorte de cinéastes africains est prête à apporter au monde. « Moto » signifie également feu dans plusieurs autres langues africaines, du kinyarwanda rwandais au shona, une langue zimbabwéenne, parlant à l’esprit panafricain que nous espérons incarner dans cette anthologie », a commenté Tendayi Nyeke, producteur en chef, Triggerfish.

Le réalisateur oscarisé Peter Ramsey (Spider-Man: dans le Spider-Verse) servira de producteur exécutif pour l’anthologie, avec Tendayi Nyeke et Anthony Silverston en tant que producteurs superviseurs. Triggerfish sera le studio principal de l’anthologie, travaillant en collaboration avec des studios d’animation à travers le continent et dans le monde.

«Je suis vraiment ravi de faire partie d’un projet révolutionnaire, frais et passionnant qui vise à exposer le monde à une toute nouvelle vague de créativité et d’invention à partir d’un endroit qui est juste prêt à exploser sur la scène mondiale de l’animation. Les films de l’anthologie couvrent en quelque sorte toute la gamme en matière de science-fiction. Il y a des histoires qui touchent à d’autres mondes, des voyages dans le temps et des êtres extraterrestres, mais toutes ces conventions de genre sont vues à travers une lentille africaine qui les rend totalement nouvelles. J’ai hâte que les gens soient époustouflés et disent ‘J’en veux plus !’ », a commenté Peter Ramsey, producteur exécutif.