L’Antarctique a probablement été découvert 1 100 ans avant que les Occidentaux ne le « trouvent »

Les premiers humains à découvrir Antarctique n’étaient pas des navigateurs occidentaux mais plutôt des Polynésiens, qui ont trouvé le continent le plus froid il y a 1 300 ans, suggère une nouvelle étude.

Des chercheurs néo-zélandais ont évalué les histoires orales d’un explorateur polynésien espionnant un continent glacé et montagneux épargné par le soleil. Pour trouver les preuves, ils ont passé au crible la «littérature grise» ou des rapports historiques qui n’étaient pas publiés dans des revues à comité de lecture, et les ont intégrés aux histoires orales et aux œuvres d’art autochtones. Cette plongée profonde dans l’histoire autochtone a révélé que les Polynésiens ont probablement découvert le continent le plus au sud plus d’un millénaire avant que les Occidentaux ne le repèrent pour la première fois en 1820, selon la plupart des rapports historiques.

« La connexion des Maoris (et des Polynésiens) avec l’Antarctique et ses eaux fait partie de l’histoire de l’Antarctique depuis environ [the] Après que les Occidentaux aient atteint l’Antarctique pour la première fois au XIXe siècle, une poignée de Maoris ont rejoint leurs voyages en tant que membres d’équipage et même professionnels de la santé, bien que les préjugés contre les peuples autochtones à cette époque étaient répandus, ont déclaré les chercheurs.

L’Antarctique a échappé aux humains depuis l’Antiquité. Les anciens Grecs ont théorisé que l’Antarctique existait, car un continent inférieur serait probablement nécessaire pour équilibrer l’Arctique dans l’hémisphère nord, ont-ils expliqué, selon le Muséum américain d’histoire naturelle (AMNH) à New York. Les Grecs nommaient ce continent hypothétique « Antarktikos », ou la terre « opposée à Arktos », les constellations en forme d’ours (Ursa Major et Ursa Minor) au nord.

Les explorateurs océaniques, en particulier pendant l’ère de l’exploration au cours des années 1400 à 1600, ont essayé de trouver l’Antarctique, y compris le capitaine James Cook dans les années 1700. Mais aucun n’a réussi. Selon la plupart des livres d’histoire, l’Antarctique a été repéré pour la première fois en 1820, bien qu’on ne sache pas qui l’a vu en premier ; il aurait pu s’agir d’un officier de la marine impériale russe, d’un officier de la Royal Navy britannique ou d’un capitaine américain de chasse au phoque, selon l’Encyclopédie Britannica .

Cependant, selon la nouvelle étude, publiée en ligne le 6 juin dans le Journal de la Société royale de Nouvelle-Zélande , ces Occidentaux étaient des retardataires.

Selon des histoires orales vieilles de 1 300 ans de différents groupes maoris, l’explorateur polynésien Hui Te Rangiora (également connu sous le nom de Ūi Te Rangiora) et son équipage ont voyagé dans les eaux antarctiques à bord du navire Te Ivi o Atea, étude première auteur Priscilla Wehi , un biologiste de la conservation à l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande, et ses collègues ont écrit dans l’étude.

« Dans certains récits, Hui Te Rangiora et son équipage ont continué vers le sud. Un long chemin vers le sud », ont écrit les chercheurs. « Ce faisant, ils étaient probablement les premiers humains à poser les yeux sur les eaux de l’Antarctique et peut-être sur le continent. »

Si cette date du début des années 600 est correcte, les explorateurs autochtones ont découvert l’Antarctique avant même l’arrivée des Maoris en Nouvelle-Zélande entre 1200 et 1300, ont noté les chercheurs. A cette époque, les ancêtres des Maoris vivaient en Polynésie.

Un poteau en bois sculpté avec des symboles maoris qui se dresse à la base Scott en Antarctique et surplombe la plate-forme de glace de Ross. (Crédit image : Wehi, PM et al. Journal de la Royal Society of New Zealand (2021))

Les réalisations de navigation des peuples autochtones du Pacifique sont « largement reconnues », ont écrit les chercheurs. Par exemple, l’ethnographe néo-zélandais Elsdon Best a documenté les Maoris de la fin des années 1800 au début des années 1900 et ont découvert que les Maoris traversaient le Pacifique aussi facilement que les explorateurs occidentaux pourraient traverser un lac, ont déclaré les chercheurs.

L’équipe a trouvé des preuves à l’appui en examinant le nom maori « Te tai-uka-a-pia », dans lequel « tai » fait référence à « la mer », « uka » signifie « glace » et « a-pia » signifie « comme le l’arrow-root », qui ressemble à de la neige lorsqu’elle est grattée, selon un rapport de 1899 par l’ethnologue S. Percy Smith.

Dans son rapport, Smith a écrit comment les Maoris voulaient voir les sites remarquables que les voyageurs à bord du Te Ivi o Atea avaient rapporté avoir vu. Ces « choses merveilleuses » comprenaient « les rochers qui sortent de la mer… ; les mers monstrueuses ; la femelle qui habite dans ces vagues montagneuses, dont les cheveux s’agitent dans l’eau et à la surface de la mer ; et la mer gelée de pia, avec l’animal trompeur de la mer qui plonge à de grandes profondeurs – un endroit brumeux, brumeux et sombre que le soleil ne voit pas », a écrit Smith. « D’autres choses sont comme des rochers, dont les sommets percent les cieux, ils sont complètement nus et sans végétation sur eux. »

Cet endroit mystérieux était probablement l’Antarctique, a écrit Smith. Les « tresses qui flottent sur les vagues monstrueuses » étaient probablement du varech de l’océan Austral, tandis que les autres descriptions pourraient représenter des mammifères marins et des icebergs, que les explorateurs polynésiens n’avaient jamais vus.

Bien que les scientifiques ne se soient pas historiquement appuyés sur les sources autochtones utilisées dans cette étude, telles que les traditions orales et les sculptures, la pratique est de plus en plus courante, selon le magazine Smithsonian. Par exemple, Stephen Augustine, chef héréditaire du Grand Conseil Mi’kmaq et vice-président associé des Affaires autochtones et du Collège Unama’ki de l’Université du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, au Canada, a expliqué comment l’histoire orale était préservée chez les Mi’kmaq.

« Lorsque chaque ancien parlait, il était conscient que d’autres anciens serviraient de « réviseur » [and so] ils ne se sont pas penchés sur des sujets qui seraient discutables », a-t-il écrit. « … Ils ont dû revenir aux enseignements de leurs parents, grands-parents et même arrière-grands-parents. Ces enseignements ont été partagés dans le cercle et ceux-ci constituaient une reconnaissance de la mémoire et des connaissances collectives. »

Wehi et ses collègues ont également documenté l’implication des Maoris dans l’exploration occidentale de l’Antarctique. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, il y a eu « un élan européen croissant pour découvrir, explorer et nommer des parties inexplorées du monde », ont écrit les chercheurs dans l’étude. « Ces expéditions étaient alimentées par le nationalisme, l’opportunisme économique et les intérêts politiques et scientifiques. » Cependant, à l’exception de quelques cas notables, par exemple lorsque quelques membres d’équipage et même un médecin d’origine maorie ont rejoint divers voyages européens en Antarctique, les Maoris ont souvent été exclus.

De nos jours, les scientifiques maoris font des recherches en Antarctique, et des œuvres d’art représentant des symboles culturels maoris peuvent être trouvées à proximité des stations de recherche. Mais il reste encore du travail à faire pour comprendre comment « l’Antarctique figure dans la vie et l’avenir des communautés autochtones et autres sous-représentées », ont écrit les chercheurs dans l’étude.

