L’anomalie Tachyon de Marvel’s Avengers rassemble des héros du même genre

Vous n’aurez plus besoin de vous battre pour le droit de jouer en tant que votre Avenger préféré, car l’événement d’anomalie de Tachyon réunit des héros de différentes chronologies dans Marvel’s Avengers – ce qui signifie que vous pouvez créer une équipe de frappe composée uniquement de Hulk si vous le souhaitez. Ou Thor. Ou Iron Man. Comme nous l’avons dit, vous pouvez devenir complètement fou.

«La falsification du temps par AIM a conduit à des anomalies de Tachyon périodiques», explique la tradition. «Chaque fois que ces événements se produisent, les Avengers de différentes chronologies peuvent converger en un seul endroit et affronter ensemble les menaces du monde. La première anomalie de Tachyon se déroule du 22 avril au 3 mai et permet aux joueurs de former des équipes de plus d’un même héros.

Dans le cadre de la période promotionnelle, Crystal Dynamics présente les plaques signalétiques Temporal Assault – ou, pour le dire autrement, Animé plaques signalétiques. Vous en obtiendrez gratuitement une sur le thème de l’équipe en complétant la chaîne de missions hebdomadaire ajoutée le 22 avril, mais celles spécifiques aux personnages seront également publiées sur le marché à la même date.

Écoutez, il y a beaucoup de mots ici pour dire efficacement quelques choses: de nouvelles missions permettront à plusieurs personnes de jouer avec le même personnage, et des plaques signalétiques animées sont en route. Nous savons que la réputation de Marvel’s Avengers est quelque peu dans le caniveau, mais au moins Crystal Dynamics prend des mesures pour améliorer l’expérience globale.