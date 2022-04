L’annulation de My Name Is Earl a été « dévastatrice » pour Jason Lee

La star de la série Jason Lee était tout aussi déçu que les fans quand Mon nom est Earl a été licencié après une course de quatre saisons. Diffusée à l’origine sur NBC de 2004 à 2009, la sitcom a été créée par Greg Garcia et mettait en vedette Lee dans le rôle principal, avec également Ethan Suplee, Jaime Pressly, Nadine Velazquez et Eddie Steeples. Il suit Lee dans le rôle d’Earl Hickey, un homme qui dresse une liste de tout ce qu’il a fait de mal dans sa vie et se lance dans un voyage pour rattraper chacun d’entre eux, le tout au nom du karma.

Mon nom est Earl était très populaire quand il était à l’antenne, et bien que les cotes d’écoute ne soient pas les mêmes dans la saison 4 que dans la saison 1, elles étaient toujours assez fortes. C’est pourquoi cela a été une surprise lorsque NBC a annulé l’émission après sa quatrième saison. Parce que les acteurs et l’équipe s’attendaient à un autre renouvellement, la saison 4 se termine sur un cliffhanger complet, avec les mots « A suivre ». Malheureusement, le scénario n’a jamais été poursuivi, laissant les fans se demander ce qui s’est passé ensuite.

Lee a récemment abordé l’annulation de Mon nom est Earl dans une interview, par The Nine Club. L’acteur a rappelé à quel point il s’était senti dévasté lorsque la série avait été annulée et comment la nouvelle avait été annoncée sans avertissement sur le plateau par le créateur de la série, Greg Garcia. Il est clair pour Lee que de nombreux fans se sentent toujours trompés, car les fans sur les réseaux sociaux lui demandent toujours ce qui s’est finalement passé avec Earl et sa liste. Comme l’explique Lee :

« Ouais, [it was popular] jusqu’à ce qu’il soit annulé, brusquement à l’improviste. Ce [ended on a cliffhanger], Ouais. C’était vraiment dévastateur. Il ne se passe probablement pas quatre jours sans que quelqu’un m’envoie un message sur Instagram du type « Qu’est-il arrivé à Earl? » Ou certaines personnes pensant que c’est de ma faute, comme, ‘Mec, tu nous as laissés bloqués, qu’est-ce que tu fous ?’ Je me dis : ‘Je ne suis pas NBC, je n’ai pas annulé l’émission, mec !’ C’était hors de mes mains. Greg Garcia, le créateur de la série, c’est toujours mon ami. Ce qu’il a fait avec ce spectacle est incroyable. Il s’est présenté un jour sur le plateau et a dit : ‘Hé, j’ai une mauvaise nouvelle, les gars. Il semble que nous soyons annulés. Donc, genre, genre « nettoyez vos casiers ». ‘Nous sommes sortis d’ici.' »

En 2020, Jason Lee a déclaré dans une interview avec JoBlo qu’il aimerait enfin offrir une vraie fin à la série. Il ne pense pas nécessairement qu’une renaissance complète de la série serait la meilleure voie à suivre, mais même une série limitée ou une réunion spéciale unique juste pour conclure le scénario suffirait à Lee pour se sentir satisfait. Lee a dit:

« Nous en avons parlé, oui. Au moins, même une petite série en trois parties pour conclure la liste ou quelque chose, nous en avons parlé, oui. Mais, oui, c’est définitivement sur la liste, sans jeu de mots destiné, pour essayer de conclure cet univers si nous le pouvons … Lancer une pétition. Tout le monde me demande, « ce qui s’est passé, ce qui s’est passé, ce qui s’est passé »? Je reçois cette question probablement plus que toute autre question. Ma réponse à cela est ‘J’espère que nous le ferons.' »

Reste à savoir si cela se produira, mais tout est possible à l'ère des redémarrages et des réveils.





