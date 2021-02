L’annulation de l’hymne, plus proche de devenir réel

Le shooter looter de BioWare pourrait avoir ses jours comptés. EA décidera dans quelques jours d’annuler Anthem.

Malheureusement, pour un pilleur triple A, avoir des problèmes de progression, d’équilibre ou de lancement d’économie n’a rien d’extraordinaire. Cependant, cela pourrait conduire à Annulation de l’hymne si BioWare et son équipe de trente personnes ne « refont pas » bien le jeu, visant une seconde vie similaire à No Man’s Sky Next.

Son développement a progressé lentement jusqu’à ce jour, et il semble que maintenant, il soit également en danger.

Le développement pourrait être renforcé après la réunion, mais également annulé.

Selon le journaliste Jason Schreier dans sa dernière publication Bloomberg, une source anonyme suggère qu’Electronic Arts examinera la version la plus récente d’Anthem (qui, bien sûr, n’est pas disponible au public) pour déterminer s’ils continuent à investir du personnel et de l’argent dans un jeu qui n’a tout simplement pas obtenu le succès espéré.

En d’autres termes, à partir de cette hypothétique réunion, il pourrait y avoir trois conclusions possibles: premièrement, que le jeu continue comme avant; deuxièmement, qu’elle se poursuit et s’enrichit de ressources supplémentaires; ou trois, pour être annulé à jamais laissant Anthem orphelin de nouvelles.

Bien sûr, il faut s’attendre à ce que si cette dernière se produise, une sorte de déclaration officielle sera produite.

Pour l’instant, EA a refusé de commenter, nous n’avons donc d’autre choix que d’attendre que de nouveaux détails arrivent.

Pour rappel, nous avons déjà vu un aperçu officiel d’Anthem 2.0 qui comprend un système de défi, une interface plus appropriée pour gérer l’inventaire et une façon plus logique de gérer les affixes et les statistiques pour chaque arme et pièce d’équipement.