L’annuaire universitaire de Tucker Carlson révèle qu’il est un bigot depuis le premier jour

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, s’est pourtant retrouvé pris dans la controverse. Cette fois, ce n’est pas pour tout ce qu’il a dit à l’antenne.

D’après son annuaire du Trinity College de 1991, Carlson a écrit qu’il faisait partie de la «Dan White Society». Oui, le même Dan White qui a assassiné le maire de San Francisco George Moscone et le superviseur de la ville Harvey Milk.

Milk a été le premier élu ouvertement gay de Californie. Carlson a également écrit qu’il était membre de la «Fondation Jesse Helms».

Helms était un ancien sénateur de la Caroline du Nord qui s’opposait avec véhémence à l’homosexualité et à l’intégration des écoles.

Cela survient quelques jours à peine après que Carlson a ri au visage d’un ancien policier qui a tenté de suggérer comment les futurs officiers pourraient éviter de tuer des hommes noirs lors d’un segment sur George Floyd. Carlson a ensuite interrompu l’interview pendant que l’officier illustrait ces suggestions vitales.

Mais cette preuve n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles Carlson et ses opinions fanatiques ne méritent pas une plate-forme. Nous regardons cet homme faire des ravages dans les communautés minoritaires depuis des années.

Voici quelques-uns de ses moments d’antenne les plus bouleversants et offensants.

Carlson a une histoire d’attaques d’immigrants

Dans une émission cinglante de 2018, Carlson a déclaré à son public que les immigrants rendent l’Amérique «plus pauvre et plus sale», tout en apparaissant à l’écran aux côtés d’images de déchets apparemment sans rapport.

Carlson s’est ensuite plaint qu’au lieu de naturaliser des êtres humains probablement plus valables, les États-Unis «obtiennent des vagues de personnes ayant un diplôme d’études secondaires ou moins».

Les États-Unis ne sont pas particulièrement bien classés dans les domaines clés de l’éducation, en particulier les mathématiques et les sciences, par rapport à certains des nombreux pays d’origine des immigrants. Ainsi, les commentaires de Carlson ont peu de poids.

Quant à savoir si les immigrants appauvrissent ou non les États-Unis, cela reste à débattre. Mais Carlson a certainement rendu Fox News un peu plus pauvre après que plusieurs annonceurs aient retiré leurs publicités du réseau à la suite de sa diatribe.

Carlson est également remarquable pour une querelle avec Shep Smith, alors un autre présentateur de Fox News sur l’intégrité de leur employeur commun.

Carlson dit que la suprématie blanche est un canular

Trois jours seulement après une fusillade de masse à El Paso, au Texas, où un tireur a écrit un manifeste sur «l’invasion hispanique du Texas», Carlson a déclaré au public que la suprématie blanche était un canular.

Malgré les conversations sur l’injustice raciale qui mijotaient au premier plan, Carlson a affirmé que le privilège des Blancs n’est «pas un vrai problème en Amérique».

Même le président Trump avait condamné les actes et le fanatisme raciste à l’époque.

Carlson avait précédemment identifié ce qu’il percevait comme la véritable menace pour l’Amérique: les électeurs hispaniques. Il a fait écho aux préoccupations de Trump quant à l’impact de l’immigration sur les résultats des élections futures en accusant le Mexique de «s’ingérer dans nos élections en emballant notre électorat».

Ces commentaires, et ses suggestions précédentes selon lesquelles les immigrants sans instruction menacent le succès de l’Amérique et du parti républicain, sont sapés par le fait que la plupart des votes du parti démocrate proviennent des électeurs blancs et diplômés d’université que Carlson aime tant.

Carlson a été accusé de croire au grand remplacement

Comme la plupart des personnages qui nient l’existence de la suprématie blanche, Carlson s’est par la suite retrouvé en difficulté pour avoir démontré les comportements d’un – vous l’avez deviné – suprémaciste blanc.

Carlson a doublé certaines de ses déclarations précédentes sur les immigrants corrompant les États-Unis en se plaignant que le Parti démocrate «essayait de remplacer l’électorat actuel» par «de nouvelles personnes, des électeurs plus obéissants du tiers monde».

Il a poursuivi en disant: «J’ai moins de pouvoir politique parce qu’ils importent un tout nouvel électorat.»

Les faits et les chiffres n’ont jamais eu beaucoup d’importance pour Carlson historiquement, mais s’ils le faisaient, il saurait que les élections de 2020 ont vu un nombre record d’électeurs immigrés et non blancs se présenter pour soutenir Trump et le parti républicain.

En raison de sa rhétorique raciste et de sa volonté d’accepter de dangereuses théories du complot, beaucoup ont appelé à la démission de Carlson, l’accusant de faire avancer la théorie du grand remplacement.

Wikipédia décrit cette théorie, qui fonctionne sous de nombreuses formes et sous de nombreux noms depuis des centaines d’années, en tant que telle:

« Le Grand Remplacement est inclus dans une théorie plus large du complot du génocide des Blancs qui s’est répandue dans les mouvements d’extrême droite occidentaux depuis la fin du 20e siècle, notamment grâce aux efforts du militant néo-nazi américain David Lane. »

Cette théorie allègue que les personnes de couleur remplacent les Blancs en Occident, grâce au peuple juif et aux politiciens progressistes. C’est essentiellement la théorie fondamentale de la suprématie blanche.

Avec toutes ces erreurs de jugement et ces gaffes à l’antenne, il est plus que temps que nous les considérions comme une série d’incidents indépendants et que nous nous rendions compte que c’est justement qui est Carlson. Il nous l’a même dit dans son annuaire universitaire.

Maintenant que c’est réglé, nous devrions nous demander pourquoi personne n’a enlevé le micro.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.