L’annonce du Super Bowl de Joe Montana sur le fait d’être le plus grand vous inspirera pendant les périodes difficiles

S’il y a quelqu’un dans le monde du football qui ne s’appelle pas Tom Brady et qui peut prétendre être le meilleur de tous les temps, c’est Joe Montana.

Le quadruple champion du Super Bowl est la star d’une publicité réfléchie sur la Guinness qui a été diffusée pendant le grand match de cette année, et la publicité se concentre sur ce qu’il faut pour être le GOAT – un acronyme pour Greatest of All Time.

Joe Montana vante les vertus de la résilience dans sa publicité du Super Bowl pour Guinness. Guiness

«Que signifie être le meilleur de tous les temps?» Montana demande dans une voix off alors que le spot commence.

Il souligne que cela peut être jugé sur les matchs gagnés et les statistiques et les records établis, mais dit que plus doit être pris en compte, car un clip de lui jouant le quart-arrière à Notre-Dame éclabousse à l’écran.

« Il s’agit de la façon dont vous revenez d’un mauvais jeu ou de l’année la plus difficile de tous les temps », ajoute-t-il, alors que des images de lui perdant le football alors qu’il jouait pour Notre-Dame avant qu’un panneau « fermé » n’apparaisse – une référence à la pandémie qui fait des ravages. entreprises.

La vidéo du triple MVP du Super Bowl de ses jours à Notre-Dame apparaît à nouveau alors qu’il discute de l’importance de la persévérance.

«Une seule voix vous dit de rester bas et de vous détendre. Un autre dit: «Lève-toi. Montrez à vos coéquipiers et à vos voisins: « Hé, nous avons compris » « , dit-il alors que d’autres clips de lui à Notre-Dame jouent.

«Tu veux être génial? Améliorez tout le monde autour de vous. Regardez en bas du terrain et trouvez un moyen de continuer à faire bouger le ballon », dit-il sur des coups de lui effectuant une longue passe pour les Fighting Irish.

« Les plus grands considèrent comme un article de foi que le meilleur reste à venir », ajoute-t-il, alors qu’un groupe de personnes trinque avec Guinness.

«Alors, voici le plus grand joueur que nous ne connaissons pas encore, le plus grand jeu que nous n’avons pas vu, la meilleure bière que vous n’avez peut-être pas essayée et la meilleure année qui nous attend encore.