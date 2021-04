L’annonce du remake de House of the Dead est déjà une réalité, coupable

L’événement Indie World nous a laissé une surprise sous la forme d’une annonce de House of the Dead Remake. Comment nous allons en profiter, coupables.

Cet après-midi, Nintendo a publié un nouveau monde indépendant pour révéler quels seront les prochains indies qui arriveront sur Nintendo Switch. Ce qui nous a laissé de belles surprises comme le publicité pour The House of the Dead Remake. C’est une nouvelle version du légendaire jeu d’arcade.

Si vous faites partie de ceux qui ont quitté les salles il y a 24 ans lors de sa publication en 1997, vous pouvez maintenant revenir pour livrer des tirs contre les zombies dans ce jeu de tir à rails d’arcade qui a amélioré les graphismes et d’autres fonctionnalités qui valent la peine de se souvenir du bon vieux temps.

Forever Entertainment et MegaPixel Studio seront les sociétés en charge de cette nouvelle version qui aura quelques changements dans sa jouabilité pour s’adapter aux commandes de la console Nintendo. À son tour, il aura plusieurs fins et un mode multijoueur pour deux personnes tout en conservant l’essence qui a rendu le titre original si spécial.

Pour le moment, la date à laquelle The House of the Dead Remake arrivera sur Nintendo Switch n’a pas été confirmée et non plus si elle le recevra en exclusivité ou si elle finira par arriver tôt ou tard sur d’autres systèmes.