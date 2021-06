L’annonce du nouveau jeu de la série Mana surprend les fans

Square Enix officialise l’annonce du nouveau jeu de la série Mana pour consoles vidéo, sans date approximative.

Cela fait de nombreuses années sans nouvel opus car il vient de la franchise Mana. Nous avons eu de nombreux remakes de certains des titres clés de la franchise, comme le très récent Legend of Mana. Ou mieux encore, la conversion à la troisième dimension de Trials of Mana. N’attendez plus : Square Enix a officialisé l’annonce du nouveau jeu de la saga Mana.

Cette joie nous a été donnée par Square Enix lui-même lors de la diffusion spéciale du 30e anniversaire de la franchise. Ils ont attendu longtemps pour exciter à nouveau les fans, mais il semble que l’arbre porte enfin ses fruits. Ce jeu vidéo ne sera pas un remake et ira directement sur les consoles vidéo, bien qu’il n’ait pas été précisé quelles plateformes ou une fenêtre de lancement.

La chose la plus proche que nous ayons eu depuis de nombreuses années a été la sous-série World of Mana. Malheureusement leurs livraisons ne quittèrent pas le territoire japonais. Ceux qui ont reçu des critiques mitigées ou négatives du public.

Les dernières années ont servi à montrer que la franchise Mana a toujours un public à cibler. Square Enix s’est efforcé de rendre possibles les remakes et les remasters de ses jeux vidéo, du premier au quatrième opus. Le succès de certains de ces opus comme Trials of Mana est évident, avec plus d’un million d’exemplaires.

Maintenant que l’attention des nouveaux et anciens fans est de retour sur la saga, il est temps de s’aventurer pour créer un nouvel opus. Les prochaines années seront impatientes de mordre à pleines dents dans cette aventure. Nous ferions mieux d’être patients car le jeu est à un stade très précoce de développement.