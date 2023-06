L’annonce d’emploi de maman pour une nounou à 2 € de l’heure a des gens qui la traitent de délirante

Vente-unique Sauna d'extérieur 4 à 6 places - 2 pièces - OREBRO - L330 x H265 x l200 cm

Bienfaits du sauna : Chaleur relaxante Utilisation facile et sans entretien particulier Diminution du stress et de la tension nerveuse Soulage les douleurs musculaires et les courbatures Elimine les toxines Favorise la perte de poids et diminue la cellulite Beauté de la peau Disponible en sauna seul ou pack sauna + poêle + kit accessoires Caractéristiques du sauna OREBRO : Nombre de places assises : 4 à 6 places Nombre de places allongées : 2 places Matière : Bois résineux d'épicéa et de pin. Ce sont des bois naturellement isolants et résistants aux chocs qui assureront longévité et légèreté à votre produit Surface : Sauna de 6,6m2 composé de la pièce sauna de 3,7m2 et d'une pièce repos/vestiaire attenante de 2,4m2 permettant de prolonger l'expérience avec confort Equipements de confort : 3 bancs confortables en épicéa (2 bancs de longueur 190cm pour le sauna et 1 banc de longeur 70 cm pour le vestiaire), une fenêtre vitrée, une porte vitrée Kit d'accessoires (en option) : 1 louche et un seau en bois, 1 carton de pierres pour poêle, 1 câble de branchement, 1 sablier, 1 thermomètre Dimensions intérieures : L330 x H236,5 x l200 cm Dimensions hors tout : L330 x H265 x l200 cm Taille de la porte en bois : L89 x H182 cm Épaisseur des panneaux de plancher : 21 mm Epaisseur des panneaux de mur : 44 mm Montage facile : Notice d'utilisation complète Prévoir 2 personnes pour le montage Le bois utilisé n’a pas été traité, à l’exception des solives et des lames de plancher de la terrasse, qui ont été badigeonnées avec un produit protectif. Nous vous recommandons donc de traiter votre sauna tout de suite après le montage avec une lasure protectrice ou du vernis. Informations détaillées dans la notice de montage fournie avec le produit. Caractéristiques du sauna poêle HARVIA ( en option ) : Élégant et simple d’utilisation, le poêle HARVIA mettra sa qualité et sa puissance au service de votre sauna. L’enveloppe en acier inoxydable confère à votre sauna une apparence moderne. Les commandes sont placées de manière ergonomique, pour une utilisation facile.Le poêle HARVIA peut être monté bas sur la paroi du sauna. La chaleur peut ainsi se répartir de façon uniforme dans le sauna. Les connexions électriques se font depuis le côté du poêle, ce qui simplifie l’installation. Puissance : 8 KW Dimensions : L42 x H45 x P25 cm Poids : 11 Kg Unité de contrôle intégrée : interrupteur horaire et thermostat Vogue Sauna est une marque spécialiste du sauna à domicile alliant qualité des matériaux et esthétique des produits. Vogue Sauna vous propose une large gamme de saunas, à la pointe de la nouveauté et toujours au meilleur prix ! Vogue Sauna, le plaisir du sauna au quotidien ! Garanti 2 ans Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.SpécificitésFabriqué en Europe : Afin de réduire notre empreinte carbone, nous privilégions une production européenne. Travailler avec nos pays frontaliers permet une réduction des émissions de CO2 liées au...