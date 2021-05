L’annonce de Laxidaze nous laisse stupéfaits par son mélange de genres

Créatures Pokémon, décor Cyberpunk, interaction avec une personne… Nous l’avons tous ressenti lorsque nous avons vu l’annonce de Laxidaze.

Pouvez-vous imaginer un jeu Pokémon se déroulant dans un univers comme Cyberpunk 2077, et avec des mécanismes sociaux de type Person? Peut-être pas vous, mais c’est exactement ce sur quoi Machine Elf Games travaille et c’est ainsi qu’il nous montre dans son Annonce Laxidaze.

Ce curieux jeu vidéo consiste en un RPG d’action très atypique qui a débuté sa campagne Kickstarter la semaine dernière. Une campagne qui n’a pris que deux jours pour être entièrement financée.

Décrit par ses créateurs comme «un RPG d’action de soulèvement de monstres inspiré des classiques«, Laxidaze nous emmène dans la ville cyberpunk de Cascadia. Nous y vivrons des aventures avec des batailles à la troisième personne en temps réel (avec un mode tactique pour mettre l’action en pause). Sans oublier les éléments de social-sim pour rencontrer le reste des personnages.

En tant que chasseur de primes combattant la société perverse en service, dans Laxidaze, nous pouvons capturer et invoquer jusqu’à 40 « nanims », ce qui pourrait être plus en fonction de ce que la campagne déclenche.

Ces créatures ressemblant à des Pokémon auront 12 types d’éléments différents, et nous devons nous entraîner pour les rendre plus fortes. Bien que notre personnage participera également au combat, avec des arbres de compétences et diverses classes.

Il y aura plusieurs scénarios et villes en dehors de Cascadia, et vous pouvez même créer votre propre base pour le joueur et l’étendre au fil du temps. De même, en dehors du combat, vous pouvez interagir avec les autres personnages de l’histoire qui nous accompagnent, avec quelques « liens sociaux » qui augmentent de niveau pour améliorer leurs compétences et même débloquer des romances.

Les créateurs de Laxidaze promettent d’offrir une grande profondeur d’options de personnalisation aux joueurs, ainsi que des options de dialogue et un système de calendrier, des évolutions et des échanges, des missions annexes, un mode coopératif …

Une proposition très ambitieuse pour ce projet qui n’a nécessité que 20 500 euros à financer, et qui se poursuit sans date de sortie, prévue pour PC, PS5, Xbox Series et Switch.