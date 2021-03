L’annonce de la Nintendo Switch Pro pourrait être proche

Dotée d’un écran OLED et d’un support pour 4K, l’annonce de la Nintendo Switch Pro semble imminente selon des médias prestigieux.

On dit que lorsque la rivière sonne, l’eau la transporte. Et, dans le cas de Annonce de la Nintendo Switch Pro, la rivière sonne depuis longtemps, bien qu’aucune goutte de son débit n’ait encore été observée.

Nous parlons de ce modèle de Nintendo Switch prétendument amélioré qui fait l’objet de rumeurs depuis des années. Un, qui serait présenté cette année, selon Bloomberg, sur la base de sources proches des plans.

Écran OLED 720p pour mode portable, résolution 4K en mode TV. Rappelons que les médias susmentionnés ont rapporté en septembre 2020 que Nintendo avait commencé à demander aux studios de préparer leurs futurs jeux pour des résolutions 4K.

Eh bien, le média affirme désormais, sur la base de ses informations, que le Big N annoncera un modèle Pro de Nintendo Switch en 2021. Ce serait un modèle avec un écran OLED 720p de 7 pouces fabriqué par Samsung.

Une résolution identique à celle des modèles actuels en mode portable, mais avec un contraste plus élevé, une consommation de batterie moindre et des temps de réponse plus rapides grâce à l’utilisation de panneaux OLED par rapport aux écrans à cristaux liquides actuels.

Bien sûr, la résolution de l’image serait beaucoup plus élevée en mode bureau. Connectée à la télévision, précise Bloomberg, cette Nintendo Switch Pro offrirait la possibilité de jouer en 4K, ce qui augmenterait encore les différences entre le mode portable et le mode bureau.

Selon les sources consultées, Samsung commencerait la production de ses écrans en juin, avec un objectif de 1 million d’unités produites par mois. Et, en juillet, les écrans atteindraient la chaîne de montage de la console.