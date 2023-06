L’annonce de la grossesse de Kourtney Kardashian recrée une scène du clip de Blink-182

L’annonce de la grossesse de Kourtney Kardashian Barker a rendu hommage au groupe de son mari Travis Barker, Blink-182, de la manière la plus mignonne.

Le 16 juin, Kardashian Barker a partagé des séquences vidéo d’un concert de Blink-182 où elle a brandi une pancarte indiquant « Travis, je suis enceinte » du public.

Comme les fans s’en souviennent, une femme a fait exactement la même chose dans Blink-182’s 1999 clip de leur chanson à succès, « All The Small Things ».

Le signe de Kourtney Kardashian Barker correspond à celui présenté dans le clip de Blink-182 pour « All The Small Things ». Instagram/YouTube

Dans la vidéo, qui parodie les groupes de garçons des années 90, Blink-182 se produit devant une foule de fans adorateurs qui brandissent des pancartes pour les rockeurs, comme « Blink Me » et « I Want You That Way, Baby ».

Lors d’un bridge instrumental, Barker embrasse une femme sur la plage. Cette femme danse plus tard sur la chanson tout en brandissant une pancarte jaune indiquant : « Travis, je suis enceinte ».

Cette fois, contrairement au clip vidéo, Barker a immédiatement sauté de la scène pour donner un câlin et un baiser à Kardashian Barker après l’avoir vue signer.

Kardashian Barker a ensuite partagé un extrait du clip vidéo « All The Small Things » sur son histoire Instagram, confirmant apparemment la référence.

La grossesse de Kardashian Barker survient après que le couple a déclaré vouloir avoir un enfant ensemble dans l’émission de téléréalité de sa famille, « The Kardashians ».

« Travis et moi voulons avoir un bébé », a déclaré Kardashian Barker dans l’émission.

Kardashian Barker a trois enfants avec son ancien partenaire, Scott Disick : Mason, 13 ans, Penelope, 10 ans et Reign, 8 ans. Barker a deux enfants de son précédent mariage avec le mannequin Shanna Moakler : Landon, 19 ans, et Alabama, 17 ans.

L’émission a suivi Kardashian Barker alors qu’elle commençait son parcours de FIV. Cependant, dans la troisième saison de « The Kardashians », elle a déclaré qu’elle en avait « officiellement fini avec la FIV » et qu’elle voulait laisser sa planification familiale entre les mains de Dieu.

« J’aimerais un bébé plus que tout, mais je crois vraiment en ce que Dieu nous réserve », avait-elle déclaré à l’époque. « Si c’est un bébé, alors je crois que cela arrivera. »

Au cours de la première saison, Kardashian Barker a également déclaré qu’elle n’avait pas « l’expérience la plus incroyable » avec la FIV.

Elle a dit que le médicament avait des effets secondaires qui la laissaient se sentir « un peu décalée, pas comme moi, super maussade et hormonale ».

« Je suis une folle la moitié du temps », a-t-elle déclaré dans l’émission.

Maintenant qu’elle s’apprête à accueillir son quatrième enfant, le couple ne pourrait pas être plus heureux. En fait, les fans ont exprimé leur joie à l’annonce de la grossesse de Kardashian Barker sur Instagram.

« C’est mon truc Kardashian préféré. Félicitations », a déclaré une personne.

Un autre a écrit : « Ce n’est pas moi qui pleure en fait ???? quelle jolie façon de lui dire. »