L’annonce de Jungle Cruise 2 a le rock en célébrant une nouvelle franchise Disney

À la suite de rapports récents selon lesquels un Croisière dans la jungle la suite est déjà en développement, Dwayne « The Rock » Johnson s’est maintenant tourné vers les médias sociaux pour confirmer et célébrer la nouvelle. Alors que le premier volet de ce qui sera certainement une franchise en cours n’est sorti que récemment, la réponse du public a pratiquement fait Croisière dans la jungle 2 une fatalité cinématographique, et il est clair que Johnson a hâte de retourner dans le monde fantastique aux côtés d’Emily Blunt.

« Em & I raisin’ un verre à vous pour célébrer notre suite officielle de JUNGLE CRUISE. MERCI à VOUS et à vos familles du monde entier d’avoir découvert et aimé notre film ~ dans les cinémas et dans vos salons. Et un ÉNORME MAHALO pour avoir fait JUNGLE CRUISE franchir la barre des 100 millions de dollars au box-office américain. JUNGLE CRUISE n’est que le 4e film de 2021 à franchir cette étape. Ce n’est pas une réalisation facile ces jours-ci, alors merci beaucoup les gars. Mettons cette suite sur la route…. Jaume Collet-Serra de retour à la réalisation. Michael Green de retour à l’écriture. Et je suis l’acolyte d’Emily Blunt. #JungleCruise #AdventureOfALifetime. «

Le discours s’est rapidement tourné vers la poursuite de la Croisière dans la jungle franchise, avec The Rock taquinant récemment une rencontre entre lui et le studio. « Merci mon pote! » a déclaré l’acteur sur les réseaux sociaux. « Ravi que vous ayez aimé #JungleCruise et que nous ayons une réunion de suite le week-end prochain ???????????????????????? » De toute évidence, cette réunion s’est bien déroulée, avec un suivi maintenant prévu qui sera probablement certaines des questions en suspens lors de la conclusion du premier film.

Inspiré du célèbre manège du parc à thème Disneyland, Disney’s Croisière dans la jungle est une descente de l’Amazone remplie d’aventures et de sensations fortes avec le skipper fou Frank Wolff et l’intrépide chercheuse Dr. Lily Houghton. Lily voyage de Londres, en Angleterre, à la jungle amazonienne et fait appel aux services douteux de Frank pour la guider en aval sur La Quila, son bateau délabré mais charmant. Lily est déterminée à découvrir un arbre ancien doté de capacités de guérison inégalées, possédant le pouvoir de changer l’avenir de la médecine.

Poussés ensemble dans cette quête épique, le duo improbable rencontre d’innombrables dangers et forces surnaturelles, tous cachés dans la beauté trompeuse de la forêt tropicale luxuriante. Mais à mesure que les secrets de l’arbre perdu se dévoilent, les enjeux sont encore plus élevés pour Lily et Frank et leur destin – et celui de l’humanité – est en jeu.

Jaume Collet-Serra met en scène Croisière dans la jungle, quelles étoiles Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramírez et Jack Whitehall, avec Jesse Plemons et Paul Giamatti. Produit par John Davis et John Fox de Davis Entertainment ; Dwayne Johnson, Hiram Garcia et Dany Garcia de Seven Bucks Productions ; et Beau Flynn de Flynn Picture Co., avec Scott Sheldon et Doug Merrifield en tant que producteurs exécutifs, avec une histoire de John Norville & Josh Goldstein et Glenn Ficarra & John Requa, et le scénario est de Michael Green et Glenn Ficarra & John Requa , la première Croisière dans la jungle a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, mais a été bien accueillie par le public, Disney voyant clairement quelque chose de spécial dans le partenariat Johnson / Blunt.

Disney n’est pas le seul amoureux de Johnson et Blunt, avec des rapports révélant que The Rock lui-même espère faire de l’actrice l’une de ses « collaboratrices régulières », et cela avec Croisière dans la jungle 2, il a également recruté l’actrice pour jouer dans un « projet de film encore non annoncé qu’il est en train de produire ».

Jungle Cruise joue actuellement dans certains cinémas et est disponible sur Disney + Premier Access. Cela nous vient du compte Instagram officiel de The Rock.

