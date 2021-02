L’annonce de grossesse de Meghan Markle pour la Saint-Valentin a un lien doux avec la princesse Diana

L’annonce de la Saint-Valentin de Meghan Markle et du prince Harry selon laquelle ils attendent leur deuxième enfant comprend un lien très spécial avec la défunte princesse Diana.

L’heureuse nouvelle arrive près de 37 ans, jour où les parents du prince Harry ont annoncé qu’ils l’attendaient! Comment est-ce pour un moment de cercle complet?

Diana, princesse de Galles lors d’une visite au ballet d’Oslo portant une robe de soirée en taffetas de soie rouge conçue par le créateur de mode Jan Van Velden. Photothèque Tim Graham / Tim Graham via Get

En 1984, la princesse Diana avait fait un week-end en solo à Oslo, en Norvège, pour regarder le ballet de Londres alors que sa grossesse était encore secrète. Le lundi 13 février suivant, le palais de Kensington a publié une déclaration selon laquelle la princesse de Galles attendait son deuxième enfant. Le lendemain, jour de la Saint-Valentin, son annonce passionnante était à la une de tous les grands journaux du monde.

« Le prince Harry et Meghan Markle choisissent la Saint-Valentin pour annoncer qu’ils attendent leur deuxième bébé », a écrit un journaliste du Telegraph Gareth Davies sur Twitter. « Ce jour-là, en 1984, la princesse Diana de Galles était à la une du Telegraph avec des nouvelles de son deuxième bébé. »

Les agents de paris ont immédiatement commencé à parier sur la question de savoir si Diana donnerait naissance à un garçon ou à une fille, les parieurs donnant un léger avantage au bébé étant une fille, selon un rapport à l’époque. Diana a donné naissance le 15 septembre 1984 à ce bébé, qui s’est bien sûr avéré être le prince Harry. Au moment de sa naissance, Harry était le troisième sur le trône. Il est maintenant sixième sur le trône, après son père, son frère, ses neveux et sa nièce.

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié dimanche une déclaration selon laquelle leur famille s’agrandira. Le bébé sera un deuxième enfant, tout comme leur père, le prince Harry.

Meghan, duchesse de Sussex, assiste au Festival de musique de Mountbatten au Royal Albert Hall le 7 mars 2020. Karwai Tang / WireImage

« Nous pouvons confirmer qu’Archie sera un grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant », a déclaré un porte-parole du couple dans un communiqué.

Le couple royal n’a pas commenté le doux lien avec sa mère, mais il a été immédiatement remarqué par les historiens royaux sur les réseaux sociaux, certains confondant légèrement le jour exact où la nouvelle de la princesse Diana a été révélée. Quoi qu’il en soit, la connexion est toujours quelque chose pour les fans royaux.

« Archie va être un grand frère. Et quel moment! Le jour de la Saint-Valentin, il y a 37 ans, la princesse Diana et le prince Charles ont annoncé qu’ils attendaient Harry », a écrit Elizabeth Holmes, auteur de « HRH: So Many Thoughts on Royal Style ».

« Tout dans tout cela fait éclater mon cœur », a ajouté une autre personne.

Le couple n’a pas partagé de date d’accouchement ou s’ils connaissent le sexe du bébé, mais une photo des futurs parents a été publiée à l’extérieur, avec Meghan allongée sur les genoux de Harry, berçant sa bosse de bébé tout en regardant avec amour son mari de près de trois ans .

«Être invité à partager cette joie absolue après une perte et un chagrin aussi inimaginables est un marqueur d’une véritable amitié», a déclaré le photographe Misan Harriman à British Vogue. «Meg m’a rappelé que si je ne l’avais pas présentée à un ami commun, elle n’aurait pas rencontré Harry. Je suis reconnaissant pour le petit rôle que j’ai joué.

Le bébé rejoindra son grand frère Archie Harrison, qui aura 2 ans en mai. Le nouvel ajout sera également le cinquième petit-enfant du prince Charles et de feu la princesse Diana.

Si le bébé s’avère être une fille, Meghan a révélé le seul bien personnel qu’elle a l’intention de transmettre à sa future fille: une montre Cartier French Tank qu’elle s’est achetée. Ce souvenir spécial porte également un lien avec la princesse Diana; elle était connue pour porter sa propre montre Cartier Tank.