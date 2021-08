L’annonce de Frostpunk 2 nous laisse figés et abasourdis

L’une des expériences les plus dures dans le domaine du management aura une suite. 11 bit studios présente l’annonce de Frostpunk 2.

Dans les studios 11 bits, ils ne comprennent pas les demi-mesures, ils ne savent que faire les choses les plus extrêmes et nous faire passer le pire moment possible. Ce n’est qu’ainsi qu’on comprend qu’ils font une deuxième partie de leur merveilleux jeu vidéo Frostpunk de 2018, et le font avec un premier trailer aussi puissant que celui qu’ils ont choisi pour faire le publicité pour Frostpunk 2.

La deuxième partie de Frostpunk troque la vapeur contre du pétrole. La deuxième tranche a lieu 30 ans après la première partie. Nous sommes confrontés à une planète Terre qui vit encore sous une couverture permanente de glace, de neige et de givre. Ce qui laisse entendre qu’il n’a pas fait baisser d’un iota les températures les plus extrêmes.

Au contraire, il semble qu’au contraire, cela les ait encore plus radicalisés. Nous sommes à nouveau le maire d’une ville qui doit tout faire pour maintenir ses habitants à flot. L’ère de la vapeur est révolue, et maintenant c’est le pétrole qui s’impose comme le grand sauveur de la ville meurtrie.

Les responsables veulent offrir une expérience qui va « bien au-delà du Frostpunk original ». Ils veulent le faire grâce à un personnel qui s’est remarquablement agrandi pour répondre aux besoins du jeu jusqu’à atteindre 70 employés.

«Notre ambition est de créer plus qu’une simple suite», assurent-ils. «Les joueurs pourront profiter d’un grand univers de choix«, Tandis que, comme dans l’original, nous façonnons la société elle-même par des décrets et la ville elle-même par la construction de ses différentes structures.

L’idée est de reprendre la base du premier volet, un jeu vidéo de gestion déchirant qui nous a mis à la limite comme peu d’autres, et « d’ajouter une couche inédite qui est présente dans de nombreux aspects du jeu », expliquent-ils, assurant que il sera projeté dans des éléments tels que la politique, la société ou le progrès technologique lui-même.

Ils promettent également l’une des choses les plus fascinantes dans une confrontation entre les êtres humains et la nature qui atteindra de nouveaux sommets dans ce deuxième chapitre.

Frostpunk 2 n’a pas encore de date de sortie, mais on sait déjà qu’il arrivera sur Steam et que vous pourrez le mettre sur votre wish list sur la plateforme numérique de Valve.

Il le fera avec les sous-titres en espagnol, comme cela a été annoncé. Ce qui est clair, c’est que le titre nous poussera encore une fois comme l’a fait la première partie, nous faisant choisir entre des décisions terribles et souvent moralement controversées. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre analyse du Frostpunk original.