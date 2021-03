L’annonce d’Astria Ascending nous surprend

Les poids lourds du développement JRPG comme Kazushige Nojima se réunissent pour donner vie à l’annonce d’Astria Ascending.

Si vous êtes passionné par le genre JRPG et que vous êtes de bons fans des classiques, vous serez intéressé par ce que nous apportons aujourd’hui. Le dernier numéro hebdomadaire du magazine Famitsu comprend le Annonce ascendante d’Astrie, une nouvelle aventure fantastique en route vers PS5, PS4 et Nintendo Switch, qui a également une légende à la tête du projet.

La révélation a été partagée par le médium Twinfinite. Quant à ce que nous avons dit de la légende, c’est Kazushige Nojima, que vous reconnaîtrez comme l’écrivain derrière l’original Final Fantasy VII. En plus de son remake, ainsi que de Final Fantasy VIII et X … Et toute une montagne de grandes aventures.

Le développeur japonais chevronné écrira l’histoire de cet Astria Ascending qui est présenté au monde comme une réinvention du jeu Zodiac: Orcanon Odyssey, sorti en 2015 pour iOS. Une nouvelle aventure JRPG qui sera développée par l’équipe d’Artisan Studios du Québec – responsable du Super Neptunia RPG – avec un style artistique très marquant.

Il a également des éléments de science-fiction entrecoupés de ceux de la fantaisie. Tout cela, en compagnie d’une histoire plus sérieuse que celle du jeu prise comme base, comme promis dans le magazine.

Alors que le récit promet d’être l’un de ses points les plus marquants, avec un nom comme Nojima à la barre, la musique ne sera pas en reste. La bande originale d’Astria Ascending sera composée par Hitoshi Sakimoto.

Ce compositeur est connu pour son travail sur la série Valkyria Chronicles, ainsi que sur les jeux Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII et, plus récemment, un grand 13 Sentinels: Aegis Rim qui a fait ses débuts dans l’Ouest il y a six mois.

Au total, Astria Ascending aura plus de 100 thèmes musicaux différents, entre les nouvelles compositions et celles sauvées du jeu précédent. Pour le moment, on ne sait pas s’il sera publié sur plus de plates-formes ou même s’il sera publié en dehors du Japon.