L’anniversaire de Pokémon aura un événement demain

Février ne se terminera pas sans un Pokémon Presents pour le 25e anniversaire de la saga. Les mèmes sont assurés …

Février s’est transformé en un mois d’événements surprises. Pour Nintendo Direct de la semaine dernière et State of Play de ce soir, nous allons devoir en ajouter un de plus. UNE Pokémon présente pour le 25e anniversaire de la saga Pokémon. Quelque chose qui, puisque nous sommes en confiance, n’est pas non plus ce à quoi nous nous attendions.

L’événement peut être suivi demain 26 février à 16h00 Temps péninsulaire espagnol. Comme d’habitude, nous pouvons le suivre sur la chaîne YouTube de l’entreprise. Dans la version officielle, à partir de ce lien, nous l’aurons en anglais, mais si vous préférez, vous pouvez le voir avec des sous-titres espagnols à partir de cet autre lien.

❗ Préparez-vous, formateurs. Une présentation vidéo Pokémon Presents aura lieu sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon demain – vendredi 26 février – à 7h00 PDT. 🔔 N’oubliez pas de vous abonner – appuyez sur cette cloche pour être le premier dans la boucle! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e – Pokémon (@Pokemon) 25 février 2021

L’événement, comme son nom l’indique, n’a rien à voir avec un Pokémon Direct. Autrement dit, nous allons voir des annonces de la saga qui vont nous venir sous tous les angles. Bien sûr, nous espérons voir des choses sur le nouveau Pokémon Snap, plus de nouvelles de Pokémon GO ou Pokémon Unite (le Pokémon LOL). Cependant, ce que chaque fan veut savoir est quelque chose de nouveau. Et un peu juteux, après tout.

En fait, ce que la grande majorité semble avoir accepté de demander, c’est remake de la quatrième génération. Il est vrai que The Pokémon Company flirte depuis un certain temps avec le retour des jeux Pokémon Pearl et Pokémon Diamond. Mais pour le moment, nous ne devrions pas lancer de cloches. Que le corps du dernier DLC Pokémon Sword et Pokémon Shield est encore frais.

Quoi qu’ils annoncent, nous le verrons demain à midi. Juste avant la célébration officielle du 25e anniversaire de Pokémon.