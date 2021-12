L’anniversaire de David Bowie sera célébré avec une diffusion en ligne

Près de six ans après la mort du légendaire musicien de rock David Bowie, son travail fait toujours partie d’un héritage qui reste indélébile dans l’histoire de la culture populaire, influençant le travail de centaines d’artistes à travers le monde, pour lesquels il devait s’attendre à un célébration du 75e anniversaire de sa mort.

Il a été confirmé que l’événement aura lieu le 8 janvier avec une diffusion en ligne qui mettra en vedette certains musiciens qui ont collaboré avec Bowie tout au long de sa carrière, ainsi que des invités spéciaux tels que les acteurs Gary Oldman et Evan Rachel Wood, le comédien Ricky Gervais ou des groupes comme Duran Duran et Def Leppard.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Avril Lavigne fait l’éloge d’Olivia Rodrigo pour son travail dans le rock

« C’est un grand honneur de pouvoir continuer à partager la musique de David Bowie avec le monde », a commenté Mike Garson, qui a été pendant des années claviériste dans le groupe d’accompagnement « White Duke », lors d’une conférence avec Rolling Stone.

« Je suis ravi que tout le monde puisse faire l’expérience de ce spectacle très spécial que nous avons pour célébrer ce qui aurait été le 75e anniversaire de David avec ses camarades de groupe avec lesquels il a enregistré et chanté, ainsi qu’un grand groupe d’artistes invités pour lesquels il est allé. grande influence », a déclaré Garson.

RollingLiveStudios se charge de vendre les billets pour cet événement virtuel, qui peuvent être achetés via ce lien. Il s’agit de la deuxième célébration organisée en l’honneur de la mémoire de Bowie avec un événement virtuel, qui aurait également Garson parmi ses organisateurs.

Une vidéo inédite d’une performance de David Bowie interprétant « Can’t Help Thinking About Me », un single de 1965. La chanson a été la première que l’artiste a interprétée après avoir changé son nom de David Jones, l’interprétant en direct pendant la années 90