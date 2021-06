L’anniversaire de Batman 89 célébré alors que Michael Keaton continue de filmer le flash

Alors que Michael Keaton est actuellement occupé à filmer son retour en tant que Bruce Wayne dans Le flash, les fans célèbrent le 32e anniversaire de ses débuts dans Tim Burton’s Homme chauve-souris. Bien que le casting de Keaton ait rencontré une certaine réticence initiale de la part du studio à l’époque, il s’est depuis établi comme l’un des acteurs de Batman les plus populaires de tous les temps. Pour de nombreux fans, le premier Homme chauve-souris reste également l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, comme le régalent des milliers de fans en ligne.

« Joyeux 32 ans ! Toutes ces années plus tard, j’aime toujours le premier Homme chauve-souris film », a tweeté un fan. « La performance de Keaton tient le coup, Nicholson est brillant. La partition élève le film à un autre niveau. Comme un Homme chauve-souris fan, je trouve ça vraiment captivant. Innovant et emblématique. »

Toutes ces années plus tard, j’aime toujours le premier film Batman de Tim Burton. La performance de Keaton tient le coup, Nicholson est brillant. La partition élève le film à un autre niveau. En tant que fan de Batman, je trouve cela vraiment captivant. Innovant et emblématique.#Batman89🦇🃏 pic.twitter.com/MUNkFB8UJY – Détenu d’Arkham – Le Batman❓0❓❓🦇 (@ArkhamInmate95) 23 juin 2021

Il y a 32 ans aujourd’hui, Batman sortait. Je l’ai vu 13 fois au théâtre et j’en connaissais chaque vers par cœur. Les enfants d’aujourd’hui ne comprendront jamais ce que ce film signifiait pour la culture geek et nous, les enfants, qui avons trouvé notre place sûre dans les magasins de bandes dessinées et dans les pages de ces bandes dessinées. pic.twitter.com/jo7OP5V9KC – CAZ (Survivant 2020) (@Sharkfanupnorth) 23 juin 2021

Il y a 32 ans aujourd’hui, Batman sortait en salles et changea à jamais le blockbuster du film d’été pic.twitter.com/aKppglAqAq – Alex Lobo a besoin de ☕️ (@GeekLawGrad) 23 juin 2021

Je n’oublierai jamais d’avoir vu BATMAN de Tim Burton pour la première fois, qui se classe au premier rang avec RETURN OF THE JEDI comme mon expérience de cinéma la plus mémorable de tous les temps. Il est sorti il ​​y a 32 ans aujourd’hui. Chaque superproduction de super-héros moderne lui doit une dette incalculable pic.twitter.com/EPOx2zahjU — ‘𝙨 𝘾𝙞𝙣𝙚𝙢𝙖 𝘾𝙤𝙧𝙣𝙚𝙧 🎥🎞🎬 (@CraigKoban) 23 juin 2021

il y a 32 ans #aujourd’hui mon esprit de 7 ans a été époustouflé quand j’ai vu #Batman89 à l’Aco #Conduire ma vie a été changée à jamais. Je suis devenu obsédé cette nuit-là par la façon dont #film a été fait, écrit et conçu et cela m’a mis sur la voie sur laquelle je suis depuis #Homme chauve-souris#TimBurton – Newt Wallen de Hack the Movies (@stillnewtwallen) 23 juin 2021

Écrit par Sam Hamm et Warren Skaaren, Homme chauve-souris a été réalisé par le cinéaste emblématique Tim Burton. Parallèlement à l’introduction Michael Keaton en tant que Bruce Wayne, le film présentait également la performance largement acclamée de Jack Nicholson en tant qu’ennemi juré de Batman, le Joker. Le casting comprenait également Billy Dee Williams dans le rôle de Harvey Dent, dont la transformation en Two-Face a finalement été révélée pour le nouveau Batman ’89 bande dessinée qui sert de suite aux films de Burton. Kim Basinger, Pat Hingle et Michael Gough ont également joué.

Un grand succès auprès de la critique et au box-office, Homme chauve-souris a été un succès instantané lors de sa sortie en 1989. Il a donné lieu à la suite Le retour de Batman en 1992 avec Burton de retour à la barre et Keaton enfilant à nouveau le Batsuit. Il était à l’origine prévu que Burton et Keaton reviennent pour un troisième film, mais tous deux finiraient par quitter le projet pendant les négociations. Cela a ouvert la porte à Joel Schumacher pour prendre les rênes de la série, et bien que ses films aient leurs fans, de nombreux fans ont vraiment manqué le travail de Burton et Keaton ensemble.

La bonne nouvelle est que les fans verront enfin Keaton reprendre le rôle après des années à réclamer que cela se produise. Il incarnera un Bruce Wayne plus âgé dans Le flash, qui introduit un scénario multivers avec plusieurs acteurs de Batman. La rumeur veut que Keaton aille de l’avant pour que son Batman serve essentiellement de « Nick Fury du DCEU » en apparaissant régulièrement dans d’autres projets à venir.

Nous verrons tous le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman ’89 quand Le flash sort en salles le 4 novembre 2022. En attendant, les fans peuvent retourner là où tout a commencé pour Keaton en tant que Bruce Wayne en regardant l’original Homme chauve-souris, avec sa suite Le retour de Batman, sur HBO Max. Vous pouvez voir ce que les autres fans disent du 32e anniversaire du film original sur Twitter.

Il y a 32 ans, Michael Keaton nous a fait savoir qu’il #Homme chauve-souris! pic.twitter.com/d9JsVcXdlo – Le blog des héros comiques de Dave (@DavesComicHero) 23 juin 2021

Batman (1989) est sorti il ​​y a 32 ans aujourd’hui. Pourtant, l’un des meilleurs films de Batman jamais réalisés. pic.twitter.com/oR24D3wFJX – Roxi Johnson 🦸‍♀️ (@SuperheroRoxi) 23 juin 2021

Batman fête ses 32 ans aujourd’hui ! pic.twitter.com/ap04V7FjcV – Horror-Con (@HorrorCon2013) 23 juin 2021

Batman de Michael Keaton est sorti il ​​y a 32 ans aujourd’hui (1989)

– Film qui a révolutionné les techniques de fabrication et de marketing

– A généré plus de 400 millions de dollars, 5e plus gros revenu de tous les temps

– A remporté un Oscar #MichaelKeaton revient en tant que Batman dans #LeFlashFilm L’année prochaine#Le flash#Homme chauve-sourispic.twitter.com/CYNExte3FX – DC World Telugu (@DCWorldTelugu) 23 juin 2021

32 ans plus tard, nous obtenons une égalité dans la bande dessinée et Keaton est de retour en tant que Bruce/Batman pic.twitter.com/gGO5xoQejM – sabrina ❓0❓❓ (@nightwaynes) 23 juin 2021

Il y a 32 ans, la ville avait besoin d’un lavement et #Batman89 arrivé en dansant avec le diable au clair de lune pâle ! Alors que le film de bande dessinée le plus important célèbre son 32e anniversaire, quel est votre moment préféré de cette #TimBurton classique?! #Homme chauve-sourispic.twitter.com/AaaHSM8C6E – Reel Talk Inc. @ #Tribeca2021 (@ReelTalkInc) 23 juin 2021

