L’anniversaire d’Andrew Garfield ! Tout ce que l’on sait sur "Tic, Tic… Boum !"

Eurotops Horloge "analogique" radio-pilotée à projection murale

Une trotteuse sans tic et sans tac – l’HORLOGE "ANALOGIQUE" RADIO-PILOTÉE À PROJECTION MURALE est une alternative silencieuse aux réveils habituels. L’écran LCD présente un cadran analogique avec affichage numérique de l’heure, du jour de la semaine, de la date ou de la température et de l’humidité ambiantes. Grâce au mini projecteur rotatif, les informations peuvent être projetées au plafond ou sur le mur. Horloge radio-pilotée avec module DCF77 et réveil avec 2 réglages d’alarme et fonction snooze. Jours de la semaine disponibles en 7 langues. Dimensions (l x H x P) : env. 17 x 10 x 4 cm. Alimentation secteur 230 V. Rien à entendre, mais beaucoup à voir !