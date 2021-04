L’année est dure, mais si vous marchez sur le ballon, ça empire

« Nouvelle année nouvelle vie ». Cela a servi de slogan à de nombreuses personnes, mais après 2020, ce dicton n’a jamais eu autant de sens. Cette année a été riche en apprentissages, car la plupart d’entre nous ont eu environ 30 ans pour tuer un lion par jour. Nous entrons dans le quatrième mois de 2021 la tête haute, avec l’espoir d’un changement, que ce soit par rapport à qui nous sommes, avec qui nous sommes en relation ou comment nous travaillons.

Problèmes d’emploi, de santé physique et mentale, séparations … quelle année! Mais il est faux de dire «ça ne peut pas empirer», après tout ceux qui ont de l’expérience sur le sujet savent que ça peut toujours empirer. Aujourd’hui, nous allons parler de la façon d’améliorer les choses. Découvrez 12 conseils pour faire en sorte que 2021 soit une bien meilleure année!

Ne remettez rien

Pas de « laisser pour plus tard ». Si vous avez une idée, faites-la maintenant! S’il n’est pas possible de le faire sur place, notez l’idée, créez un rappel sur votre téléphone, mais n’oubliez pas! En plus d’être l’une des raisons de la procrastination, vous devenez moins productif et plus sédentaire. Pitty a déjà dit: «Ne laissez rien pour plus tard, ne laissez pas le temps passer. Ne laissez rien pour la semaine prochaine car la semaine prochaine pourrait même ne pas arriver ».

Définissez vos priorités

D’accord, c’est le fameux « fixer les objectifs du Nouvel An ». Contrairement aux dernières fois, définissez les priorités entre ces objectifs. Faites des plans pour faire tout ce dont vous rêvez. Il ne sert à rien d’écrire l’objectif et de ne pas savoir quoi faire ou quelles mesures prendre pour l’atteindre.

Savoir régler les bougies

Tout comme il est important de savoir où aller, il faut savoir que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Le bateau peut percer, l’approvisionnement en nourriture peut ne pas suffire … Quoi qu’il en soit, il faut apprendre à ne pas regretter des choses qui ne se passent pas comme prévu et gagner du temps à ajuster ses plans. Il y a toujours un moyen! Si vous n’en avez pas encore trouvé, trouvez le Tim Maia qui vit en vous! (Bonjour, découvreur des sept mers?)

profite de ton temps

S’il y avait une chose que 2020 nous a apprise, c’est à quel point la vie est courte. Profitez de cette année pour consacrer votre temps libre à vous-même ou aux personnes que vous aimez. Créez des souvenirs et investissez dans de nouvelles expériences, après tout il est impossible de savoir ce que demain nous réserve.

Ne te laisse pas influencer

Ayez vos propres opinions! Ou dites que vous ne pouvez pas donner d’avis si vous n’êtes pas correctement informé. L’important est de ne pas répéter ce que les autres disent ou font. C’est le fameux «ne sois pas Maria-va-avec-les-autres», mais la vérité est qu’en suivant tellement les autres, parfois on se perd en soi-même, et ce n’est pas une bonne chose…

Faites attention à ce que vous dites

Autant de gens se plaignent quand ils disent que nous sommes à l’ère du «mimimi», autant la vérité est que nous n’accordons jamais autant de valeur aux yeux de l’autre que nous le faisons maintenant, ou du moins nous essayons. Il est essentiel d’avoir de l’empathie, de contrôler le ton dans l’expression de soi, de choisir les meilleurs mots … Quoi qu’il en soit, ces attitudes ne sont pas «mimimi», mais elles représentent du respect avec ceux qui vivent avec vous.

Apprenez à vous défendre

De la même manière qu’il y a des gens qui ont du poison dans leur ton de voix, il y a des gens qui ne savent pas se défendre. Vous n’êtes pas obligé de suivre le concept «œil pour œil, dent pour dent», mais si vous êtes capable de défendre ce qui est le mieux pour vous, si vous êtes capable de dire «non» lorsque quelque chose n’est pas bénéfique pour vous, vous êtes sûr de gagner.

Pardonner est toujours bon

C’est une astuce qui doit être effectuée tous les jours, pas seulement au cours de la nouvelle année. Pardonner est bon pour le cœur. Le chagrin ou le ressentiment est quelque chose qui vous retient dans le passé et vous empêche d’avancer. Alors, donnez la meilleure partie de votre cœur et gagnez votre billet pour l’avenir.

Allez-y doucement

Vous facturez-vous tellement que vous croyez parfois que vous êtes votre propre usurier? Eh bien, en dépit d’être comique, ce n’est pas quelque chose qui est bon pour la santé. En cette nouvelle année, essayez de vous détendre. Comprenez que tout le monde a une heure différente, soit pour apprendre quelque chose de nouveau, soit pour effectuer certaines tâches. En respectant votre individualité, vous cultivez l’amour de soi!

Apprendre quelque chose de nouveau

Nous nous sentons productifs lorsque nous faisons en sorte que notre journée soit payante ou lorsque nous faisons quelque chose de différent. En 2021, essayez d’apprendre quelque chose de nouveau. Il existe plusieurs cours en ligne, au cas où votre emploi du temps serait serré. Vous n’avez pas besoin d’apprendre 1001 nouvelles compétences, mais tant que vous arrivez en fin d’année et que vous pouvez dire que vous avez au moins appris quelque chose de nouveau, vous ne serez plus dans le rouge.

Évitez le multitâche

La méditation est bonne pour la santé. Lorsque vous méditez, le principal conseil est de toujours vous concentrer sur la respiration et le présent. Vous consacrer à ce que vous faites et avoir votre attention pleinement concentrée sur cela, c’est comme la méditation. En plus de vous faire du bien, vous faites du bien aux autres, puisque vos enfants vous remercieraient beaucoup pour quelques heures complètement concentrées sur eux, sans téléphone portable par exemple.

Acceptez-vous davantage

C’est peut-être l’un des conseils les plus importants. Le Brésil est un pays qui se soucie trop de sa beauté extérieure. Les hommes et les femmes sont obligés d’aller dans une salle de sport, de suivre des régimes absurdes, de mettre du botox, de blanchir leurs dents ou de faire mille et une procédures esthétiques, afin de s’inscrire dans un schéma. Ne vous méprenez pas: vous pouvez investir dans votre apparence, du moment que c’est quelque chose qui vous dérange vraiment. Mais changer simplement parce que tout le monde suit ces normes irréelles (et très coûteuses)? Nananinananão. Apprenez à vous aimer et arrêtez de vous comparer aux autres. Cela vous fera du bien à la fois pour votre estime de soi et votre confiance en vous et pour votre portefeuille.

Le côté intéressant – mais stressant – de la vie est que nous n’avons aucun contrôle sur tout. Cependant, nous avons le contrôle sur nous-mêmes, nos actions et nos attitudes. Il est impossible de garantir le nombre de bonnes ou de mauvaises choses que 2021 apportera, mais nous pouvons garantir quel sera notre comportement face à des situations difficiles et cela nous aidera certainement à avoir une performance beaucoup plus positive cette année.