L’année dernière, les achats de jeux au Royaume-Uni étaient à 85% numériques

Plus tôt dans l’année, il a été signalé que le Royaume-Uni dépensait de plus en plus dans les magasins numériques plutôt que dans les magasins physiques, 67% des dépenses totales de 2020 étant numériques. Maintenant, de nouvelles données révèlent que ce pourcentage est en fait beaucoup plus élevé. Selon une nouvelle ventilation de la Entertainment Retailers Association, les dépenses totales du Royaume-Uni en matière de jeux l’an dernier étaient de 85,4% en numérique.

Ce n’est pas le seul chiffre impressionnant. Si l’on considère le divertissement dans son ensemble, les jeux vidéo ont représenté 48 pour cent des ventes totales. Cela signifie que le jeu est confortablement le plus grand secteur du divertissement au Royaume-Uni, générant presque autant d’argent que la vidéo et la musique combinées. Les dépenses en jeux sont en hausse de 17,7% en glissement annuel.

Alors que la pandémie de coronavirus a indéniablement été un facteur déterminant de ces chiffres, cette tendance à l’abandon des ventes physiques est évidente depuis des années. Les joueurs britanniques se sont tournés vers le PlayStation Store et Steam pour les logiciels, le pourcentage des dépenses physiques au détail diminuant au fil du temps. Cela dit, les ventes physiques ont également augmenté en 2020; les ventes de jeux en boîte ont augmenté de 7,2% par rapport à 2019, tandis que l’arrivée de nouvelles consoles sur le marché a entraîné une augmentation de 7,7% du matériel.

