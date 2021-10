L’anime Tomb Raider connectera les chronologies dans les jeux vidéo

En janvier dernier, Netflix a annoncé parmi ses prochains projets exclusifs une série au format anime inspirée de la saga de jeux vidéo à succès « Tomb Raider », qui sera développée par la maison de production Powerhouse Animation Studios, responsable de séries telles que « Castlevania ”Et“ Masters de l’Univers : Révélation ».

L’annonce a été faite la même année que la franchise « Tomb Raider » célèbre le 25e anniversaire du lancement de son premier titre en 1996, nous présentant le personnage de Lara Croft après l’arrivée du jeu sur PC, PlayStation et Sega Saturn. loin avec un total de onze titres dans la franchise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ted Lasso : la saison 3 débutera le tournage en janvier 2022

Après que Square Enix ait acquis le contrôle de la franchise, l’équipe de développement de Crystal Dynamics a été chargée de produire un redémarrage retraçant les origines de Lara Croft alors qu’elle se préparait à devenir l’archéologue légendaire que nous connaissons. La série Netflix mettra en vedette Hayley Atwell prêtant sa voix au personnage.

À travers la cabale officielle de la franchise sur YouTube, la scénariste et productrice exécutive de la série, Tasha Huo, a offert de nouveaux détails sur son développement, anticipant que cette production établira un lien avec la trilogie développée par Crystal Dynamics en montrant la croissance ultérieure de Lara jusqu’à atteindre la saga originale.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Créateur de l’offre « Primal » l’actualité de sa deuxième saison

« La série animée Tomb Rider de Legendary et Netflix fournira aux fans comme vous (et moi) du monde entier quelques premiers pas vers l’unification des chronologies de Tomb Rider, alors que nous passons au-delà de la » trilogie des survivants « et nous avons commencé à suivre le voyage de Lara vers les étapes de son premier match », a déclaré Huo dans sa déclaration.

En plus de la série animée Netflix, qui présentera certains personnages emblématiques de la saga originale du jeu vidéo, la suite du film avec Alicia Vikander en 2018 est actuellement en développement, qui sera écrite et réalisée par Misha Green.