L’anime tant attendu Chainsaw Man a une date de sortie officielle

Dans la zone anime et manga il y a des héros et des héroïnes très étranges et les protagonistes de la bandes dessinées japonaises viennent dans presque toutes les tailles et formes. Entre autres aussi avec Des tronçonneuses au lieu de bras et de têtescomme dans la série manga extrêmement populaire Homme à la tronçonneuse par mangaka Tatsuki Fujimoto.

La version allemande du manga a été publiée dans son intégralité entre octobre 2020 et juin 2022 Manga d’Egmont dans une traduction de Gandalf Barthélemy et jouit d’une popularité relativement élevée. Au Japon, la première des anthologies épuisée en une semaine 25 000 fois et même atteint aux USA 5e place au palmarès des ventes de mangas.

La date de sortie de l’adaptation de l’anime Chainsaw Man est fixée

Avec de tels nombres et la correspondance forte demande de la part des lecteurs mondiaux, ce n’était bien sûr qu’une question de temps avant que le travail de Fujimoto ne reçoive une implémentation d’anime recevrait, qui a également été annoncé en 2020. Ainsi était dans le Saut Shukan Shōnen annonce que l’adaptation du MAPPA est en cours.

Quand exactement était enfin sur le compte twitter officiel annoncé. En conséquence, l’anime Chainsaw Man commence le 11 octobre 2022 au Japon et sera diffusée simultanément dans le monde entier par le fournisseur de vidéo à la demande Rouleau croustillant offert. Cela signifie que vous pouvez également profiter de l’adaptation en Allemagne à partir de ce moment.

Les travaux ont été dirigés par Ryū Nakayama (« Jujutsu Kaisen ») et son collègue ont signé pour le scénario Yusuke Takeda (« Jujutsu Kaisen »). Les personnages sont dessinés par Kazutaka Sugiyama (« Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation »), tandis que la conception du diable Kiyotaka Oshiyama (« Espace Dandy ») prend le relais.

En tant que directeur artistique, nul autre que Tatsuya Yoshihara fiancé à vous, peut-être à travers son travail Couvertures noires est connu. Le réalisateur en chef des épisodes est Makoto Nakazono (« Jujutsu Kaisen »), alors que Yusuke Takeda (« Vinland Saga ») en tant que directeur artistique. L’accompagnement musical vient de Kensuke Ushio (« Une voix silencieuse »).

Chainsaw Man: Vers l’intrigue

L’anime farfelu parle du jeune homme Denjiqui n’a hérité que des dettes de son père, et donc pour de l’argent combat contre les démons, créatures terrifiantes qui se nourrissent de chair humaine et peuvent se soigner avec du sang humain. Comme Denji un Diable sous forme de chien sauve la vie, les deux deviennent amis et entrepreneurs.

Mais leur relation se rapproche encore plus après que la mafia a tendu une embuscade au héros et lui et son chien démoniaque tué par un diable devient. La paire improbable fusionne et Denji est maintenant capable de fermer ses bras et sa tête tronçonneuses laisser devenir.

Avec ce pouvoir, il devient esclaves du gouvernementce qui l’oblige à faire partie d’une unité des forces spéciales chasse au diable partir, de peur qu’il ne soit tué lui-même. Son partenaire est placé à ses côtés Akiqui a conclu un pacte avec un diable de renard fermé et a perdu toute sa famille dans une attaque diabolique.