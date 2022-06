L’anime le plus populaire choisi par les critiques et les fans de 2010 à 2022

Tout au long de l’histoire, il y a eu un grand nombre de productions d’anime qui sont restées dans l’esprit de millions de fans, donnant lieu à de belles histoires et à des personnages attachants, rendant difficile de classer un anime comme »le meilleur de tous les temps ». , car ce choix serait entièrement basé sur la perception de chaque public.

Cependant, les critiques et les téléspectateurs ont proposé leurs critiques de la plupart des anime sortis au fil des ans, faisant chaque année des productions qui présentent une histoire ou un style d’animation unique qui les distingue des autres. C’est pourquoi nous vous proposons ici l’anime le mieux noté de chaque année de 2010 à 2022.

Ange bat !, 2010

L’anime » Angel Beats! » a été classé parmi les plus importants lors de son lancement car il s’agissait d’une excellente introduction pour tous ceux qui voulaient commencer à regarder des productions d’animation japonaises. Comptant avec seulement 12 épisodes, il présente le package complet montrant romance, action et comédie dans chacun de ses chapitres. L’histoire suit un groupe de personnages qui se retrouvent dans une école dans l’au-delà après leur mort.

HunterxHunter, 2011

Considéré comme l’un des meilleurs anime de tous les temps. Bien que la série ait été créée à l’origine en 1991, le remake de « Hunter x Hunter » de 2011 est devenu l’un des plus regardés sur Internet pour son récit incroyable qui mélange un grand nombre de genres. La série présente également un grand développement dans chacun de ses personnages qui sont chacun liés au récit principal. L’histoire suit les aventures de Young Gon, qui souhaite devenir un chasseur accompli comme son père. Les séquences d’action comportent des batailles intelligentes souvent imprévisibles.

Épée Art en ligne, 2012

« Sword Art Online » a popularisé le genre isekai dans l’anime, qui se distingue en présentant ses protagonistes interagissant dans un monde alternatif à la réalité. L’histoire de l’anime est divertissante et crée un récit qui retient votre attention à tout moment, où l’on voit un groupe de personnes connectées dans un monde virtuel où s’ils meurent, ils meurent aussi dans la vraie vie.

L’Attaque des Titans, 2013

»Attack on Titan » a gagné sa place comme l’un des anime les plus populaires, similaire à d’autres grandes productions comme »One Piece », »Naruto » et même »Death Note ». Atteignant une énorme popularité à l’échelle internationale, il est prudent de dire que l’anime a conquis le cœur des amateurs d’anime du monde entier. Il a tellement de diversité et de cohérence qu’il est difficile de le situer dans un seul genre. »Attack on Titan » présente un monde catastrophique où l’humanité se cache derrière de gigantesques murs de grandes créatures connues sous le nom de titans.

Noragami, 2014

Un anime avec une histoire simple qui présente un haut niveau d’émotion. » Noragami » n’a pas un haut niveau de scènes d’action, mais il se distingue par son animation incroyable et magnifique. L’émission suit l’histoire d’une lycéenne dont l’âme est accidentellement libérée de son corps et doit maintenant travailler avec un dieu sans sanctuaire pour un bénéfice mutuel. Le programme présente de manière formidable des éléments variés tels que la romance, la comédie et même des éléments surnaturels.

Un coup de poing, 2015

L’anime de « One-Punch Man » revisite l’histoire classique du héros qui parvient à vaincre ses ennemis avec beaucoup d’efforts, en montrant des scènes d’art, d’animation et de combat sur un ton comique qui ravira tous ceux qui veulent profiter d’un histoire émouvante. Ici, nous rencontrons Saitama, un humain qui s’est entraîné si dur qu’il est capable d’abattre les ennemis les plus diaboliques d’un seul coup.

Mon université de héros, 2016

Avec sa sixième saison en première en 2022, » My Hero Academia » reste l’un des anime les plus populaires de la décennie. C’est un classique moderne et restera dans l’histoire comme une grande série animée shonen. Les téléspectateurs constateront que le protagoniste ne dépend pas trop des émotions pour la victoire et qu’il n’est pas né avec des pouvoirs dramatiques. Au lieu de cela, le protagoniste Izuku s’entraîne à son plein potentiel pour gagner sa place, ce qui a un impact émotionnel énorme sur son histoire.

Trèfle noir, 2017







Un anime qui reprend le meilleur du genre shonen et ne rallonge pas trop ses arcs scénaristiques pour ne pas tomber dans la répétition ou le fameux »filler ». L’histoire parle d’Asta, qui souhaite devenir le roi sorcier. Le développement du personnage est exceptionnel car l’anime fait également un excellent travail en montrant les méchants et les personnages de soutien avec le respect qu’ils méritent.

Violet Evergarden, 2018

Une belle histoire avec des visuels incroyables, son animation étant un chef-d’œuvre. Ici, nous rencontrerons une jeune soldate qui doit trouver un but dans sa vie après la fin de la guerre. L’anime clôt très bien son histoire et ne laisse pas le spectateur insatisfait. Chaque épisode montrant un grand nombre d’émotions, d’autant plus que Violet retrouve son chemin vers l’humanité.

Kimetsu no Yaiba, 2019

» Kimetsu no Yaiba » nous raconte l’histoire du chemin classique du héros, mais chargé d’une animation unique et d’une histoire pleine d’action, étant des montagnes russes dans chacun de ses chapitres. La série suit Tanjiro, qui entreprend de devenir un tueur de démons après que sa famille a été massacrée par un démon et a laissé sa sœur transformée en une seule. Les fans ont été immédiatement captivés par la façon dont chaque personnage était présenté, en particulier l’antagoniste Muzan, montrant les émotions de ses protagonistes et des démons.

Jujutsu Kaisen, 2020

Gagnant du prix « Anime de l’année » lors de la cinquième édition des Crunchyroll Anime Awards. » Jujutsu Kaisen » ne perd pas de temps et passe rapidement à des scènes pleines d’action, amenant le public à assister rapidement à des batailles incroyables. L’anime mélange des éléments uniques d’horreur, de gore et même de dark fantasy, où nous voyons comment les sorciers de Jujutsu se battent contre des créatures possédées par le mal.

ImpairTaxi, 2021







Tout comme son nom, c’est un anime très étrange sans action, sans tournois et sans héros ou méchant puissant. C’est un drame de la vie simple qui se concentre sur un chauffeur de taxi de 40 ans qui est un morse, conduisant un taxi dans un monde avec des animaux anthropomorphes et transportant des passagers encore plus étranges. Le plus gros attrait du spectacle est son thème de comédie noire, qui ne manque jamais d’étonner le public avec ses blagues intelligentes et son humour.

Famille Espion X, 2022







Bien que l’année 2022 ne soit pas encore terminée, »Spy x Family » a pris tous les téléspectateurs par surprise, plaçant l’émission comme la meilleure série du printemps 2022. L’anime suit l’histoire d’une fausse famille composée de Loid el spy, Yor l’assassin et Anya la télépathe. La série est complètement drôle, avec un ton émotionnel, mais en même temps sérieux qui se démarque dans tous les aspects. Sa narration est si forte qu’il est difficile de ne pas classer le spectacle comme le meilleur de 2022 jusqu’à présent.