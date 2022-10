L’anime Genshin Impact sera une préquelle avec 12 épisodes

L’anime encore sans titre du jeu vidéo »Impact Genshin » sera une préquelle se déroulant avant l’arrivée du Voyageur au pays de Tevyat. Selon de nouvelles fuites d’un utilisateur sur Reddit, le projet à venir aura lieu avant l’histoire racontée dans le jeu, la série consacrant une saison à chaque nation située dans Tevyat, y compris la destruction de Khaenri’ah il y a 500 ans.

Le nouvel anime de » Genshin Impact » a commencé son développement il y a 18 mois, et la première saison sera composée de 12 épisodes, dont trois sont déjà complètement terminés. L’annonce officielle de la série a eu lieu le 16 septembre, avec la société de développement de jeux vidéo Hoyoverse collaboration avec le studio d’animation ufotable.

Auparavant, le studio a travaillé sur des anime populaires tels que »Kimetsu no Yaiba » et »Fate/Zero ». En outre, il a également réalisé d’autres adaptations de jeux vidéo tels que »God Eater » et »Tales of Zestiria the X », tous deux développés par bandai namco. Parallèlement à l’annonce de l’anime, HoYoverse a publié une bande-annonce conceptuelle pour donner aux fans un premier aperçu du projet.

Sorti pour la première fois le 28 septembre 2020, » Genshin Impact » a rapidement gagné en popularité et est devenu l’un des jeux mobiles les plus rentables de tous les temps. Pour célébrer son deuxième anniversaire, une nouvelle zone désertique dans la région de Sumeru est sortie, ainsi que deux nouveaux personnages.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu multijoueur, le jeu a une histoire principale, dont l’objectif principal est de réunir Ether et Lumina, les principaux frères jumeaux que les joueurs choisissent comme premier personnage jouable. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, les joueurs rencontrent de nouveaux personnages et font face à toutes sortes de défis, devant localiser les Archontes des sept éléments.

L’anime sans titre » Genshin Impact » n’a pas encore de date de sortie officielle. Le jeu vidéo aura la mise à jour de la version 3.2, qui sortira le 2 novembre 2022.