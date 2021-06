L’Animé Expo Lite arrive en juillet !

Anime Expo Lite est la version numérique de Expo Anime (AX), la plus grande célébration de la culture pop japonaise en Amérique. L’événement a une histoire : il a lieu depuis 1991. Les dates de cette rencontre virtuelle sont 3 et 4 juillet 2021. Le contenu sera partagé à la demande du 5 au 16 juillet inclus. Tous les bénéfices seront reversés à l’association contre le racisme La haine est un virus.

Une partie du contenu qu’ils présenteront est incroyablement populaire aujourd’hui. C’est le cas de Arbre, l’anime devenu célèbre grâce au géant du streaming Netflix. Jay Oliva, showrunner de la série ainsi que les créateurs de cette histoire particulière, Budjette Tan et KaJo Baldisimo, sont les invités spéciaux de cet événement idéal pour les fans de Alexandra Trese .

D’autres personnalités qui feront partie de la réunion sont ces talents spéciaux essentiels pour l’industrie de l’anime. Ceux qui sont chargés de prêter leur voix aux personnages qui nous passionnent, nous agacent, nous fascinent et même nous font tomber amoureux ! Spectacle Hayami C’est l’un d’entre eux. Vous pouvez apprécier son travail au Senpai Club de Sora. Ce sera aussi du jeu Yuki Ono qu’en plus de l’anime, il a travaillé sur des jeux vidéo.

le cosplay ne pouvait pas manquer! Garnethart Costumiers est un duo d’artistes qui sont dans le métier depuis 15 ans avec 70 travaux réalisés et primés à leur actif. HokuProps est un couple marié bien connu pour son cosplay Lionhardt et pour avoir fondé le Championnat ultime de cosplay en ligne. Panterona est un autre cosplayer qui se produira à la convention ; elle a remporté plusieurs prix et est originaire de Trinité-et-Tobago. De nombreux autres artistes participeront avec leur expérience à l’événement.

Guerres des étoiles aura un panneau spécial dédié à votre prochain Disney+ : Visions. Certains des meilleurs artistes de l’histoire de l’anime ont travaillé sur ce spectacle animé qui promet d’être l’une des sensations de la plateforme. Les producteurs de la série tant attendue discuteront des différentes alternatives qui seront présentées dans un panel qui fera parler les gens.

Les amateurs d’anime ont rendez-vous obligatoires les 3 et 4 juillet. Le congrès historique HACHE il s’est adapté aux temps nouveaux et à partir de sa version virtuelle, il promet de partager toutes les nouvelles de la culture pop révolutionnaire japonaise qui est devenue un phénomène mondial des masses. Ne la perd pas!