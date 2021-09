L’anime arrive sur Crunchyroll la saison prochaine !

Croustillant est la plateforme de streaming à choisir si vous êtes un vrai fan d’anime. En ce sens, l’animation d’origine japonaise a trouvé sa place dans Croustillant qui possède un catalogue avec les titres les plus recherchés par les adeptes de ce genre de contenu. La liste des animes pour la prochaine saison du service a été annoncée aujourd’hui. Faites attention aux nouvelles entrées!

Parmi les nouveautés figurent Fin Platine, SAKUGAN et Blade Runner : Lotus noir. Ils retournent également des séries qui évoluent avec de nouvelles saisons telles que 86 QUATRE-VINGT-SIX ou Yashahime : Princesse Demi-Démon – Le Deuxième Acte et il y a toujours de la place pour les classiques dans la bibliothèque avec des titres comme One Piece, BORUTO : Naruto Next Generations ou Dragon Quest : L’aventure de Dai.

+ NOUVELLES EXCEPTIONNELLES

– BLADE RUNNER : LOTUS NOIR

Studio : Sola Arts numériques

Se déroulant à Los Angeles en 2032, arrive une nouvelle série de l’univers Blade Runner avec BLADE RUNNER: BLACK LOTUS.

– 86 QUATRE-VINGT-SIX

Studio : A-1 Photos

Lena et les batailles de Eighty-Six poursuivent leur quête de sécurité dans la deuxième saison de 86 EIGHTY-SIX.

– LE HAREM DU BOUT DU MONDE

Studio : AXsiZ, Studio Gokumi

World’s End Harem est basé sur le manga de Link et Kotaro Shono qui est publié depuis 2016 dans le Shonen Jump +.

– LE FRUIT DE L’EVOLUTION : AVANT DE LE SAVOIR, MA VIE L’A FAIT

Studio : Hotline

Après avoir mangé le Fruit de l’Évolution, la vie d’un lycéen et celle d’un gorille vont changer à jamais !

+ NOUVEAUX SIMULCASTS

– GANBARE DOUKICHAN

Studio : Atelier Pontdarc

Diffusion : dimanche – 15h15 PST

Du créateur de Miru Tights vient un nouvel anime sur trois collègues et leur vie quotidienne.

– HAUTE ÉPICE GARDIENNE

Studio : Crunchyroll Studios

Quatre braves filles rejoignent la High Guardian Academy pour devenir des héroïnes et protéger le monde des menaces inconnues !

– ALTERNATIVE MUV-LUV

Studio : Ligne phare, Yumeta Company, Graphinica

L’histoire de Muv-Luv se poursuit avec les combattants tactiques de surface dans leur combat continu contre les monstres extraterrestres connus sous le nom de BETA.

– FIN PLATINE

Studio : Signal.MD

Issu du duo créateur de Death Note, un jeune homme doit se battre contre 12 autres humains sélectionnés pour devenir le prochain dieu du monde !

– RESTAURANT À UN AUTRE MONDE 2

Studio : OLM

Le restaurant occidental Nekoya vous accueille avec une nouvelle carte dans Restaurant to Another World 2 !

– SAKUGAN

Studio : Satelight

Un couple père et fille pilote un puissant mecha pour combattre des monstres et explorer les mystères du « Labyrinthe ».

– TAKT OP.DESTINY

Studio : MAPPA, Maison des fous

Les chefs d’orchestre sont des utilisateurs de magie qui s’associent à des filles magiques et combattent des monstres qui veulent envahir la terre en utilisant de la musique classique.

– TAWAWA LE LUNDI 2

Studio : Laboratoire d’animation de Yokohama

Diffusion : dimanche – 15h21 PST

Un employé de bureau et une lycéenne finissent par se lier d’amitié après s’être rencontrés tous les lundis dans le même train.

– LE PALADIN LOIN

Studio : Animation de l’aire de jeux pour enfants

Un jeune homme élevé par trois morts-vivants se lance dans une aventure pour en savoir plus sur le monde et devenir un célèbre paladin.

– LA NUIT AU-DELÀ DE LA FENÊTRE TRICORNE

Studio : Zéro-G

Un libraire qui peut voir des fantômes s’associe à un exorciste pour résoudre les cas les plus étranges que vous puissiez imaginer.

– LE MEILLEUR ASSASSIN DU MONDE EST RÉINCARNÉ DANS UN AUTRE MONDE EN TANT QUE ARISTOCRATE

Studio : SILVER LINK., Palette Studio

Un assassin légendaire se réincarne dans un autre monde et utilise ses connaissances pour devenir un meilleur soldat qu’il ne l’était déjà !

– YASHAHIME : PRINCESSE DEMI-DEMON – LE DEUXIEME ACTE

Studio : Lever du Soleil

La suite de la célèbre histoire de l’ère féodale continue avec Yashahime : Princess Half-Demon – The Second Act !

+ DES SÉRIES QUI CONTINUENT

– BORUTO : NARUTO NOUVELLE GÉNÉRATION

Atelier : Atelier Pierrot

Diffusion : dimanche – 02:00 PST

Boruto continue ses aventures pour devenir le ninja ultime avec l’équipe 7 et tous vos ninjas de Konoha préférés !

– DRAGON QUEST : L’AVENTURE DE DAI

Studio : Toei Animation

Diffusion : les samedis – 04h00 CET

Basé sur la série classique Dragon Quest, suivez Dai et son groupe dans leur grande aventure pour vaincre le seigneur des ténèbres Hadlar !

– FENA : PRINCESSE PIRATE

Studio : Production IG

Diffusion : dimanche – 06h00 CET

Après qu’une orpheline s’est échappée en haute mer, prenez sa place en tant que capitaine d’un équipage de pirates pour une aventure de cape et d’épée !

– KIYO A KYOTO : DEPUIS LA MAISON MAIKO

Studio : JCStaff

Diffusion : dernier jeudi du mois – 05:00 CET

Deux filles poursuivent leurs rêves dans la vieille capitale dans cette jolie tranche de vie sur une maiko en herbe et le cuisinier de la maison.

– UNE PIÈCE

Studio : Toei Animation

Diffusion : dimanche – 04h00 CET

Luffy et les chapeaux de paille continuent leurs aventures à Wano et combattent les puissants empereurs !

– L’AQUATOPE SUR SABLE BLANC

Studio : PA Works

Diffusion : jeudi – 9h30 PST

Une ancienne idole se rend à Okinawa et commence une nouvelle vie en aidant un aquarium en danger de fermeture.

– LE GRAND JAHY NE SERA PAS VAINCRE !

Studio : LIEN ARGENT

Diffusion : les samedis – 11h45 PST

Lorsque le Royaume des Ténèbres est tombé et que Great Jahy a été vaincu, elle a dû s’atteler à survivre dans le monde des humains en vivant dans un appartement d’une pièce !

– AU COURANT! MEISAKU-KUN

Studio : Tarte dans le ciel

Diffusion : vendredi – 03:00 PST

Ne manquez pas cette école de grands lettrés et vivez des aventures amusantes et folles !

– TROPICAL-ROUGE ! PRÉCURE

Studio : Toei Animation

Diffusion : les samedis à 19h30 PST

Une nouvelle série Precure disponible sur Crunchyroll, désormais tropicale !

– TRÈFLE NOIR

Épisodes : 52 à 103

Première : 28 septembre

Dans un monde où la magie est primordiale, Asta et Yuno sont deux enfants qui sont retrouvés abandonnés le même jour dans une église. Alors que Yuno grandit en se révélant avoir de grands pouvoirs magiques, Asta semble être la seule personne au monde à ne posséder aucune capacité magique. Cela n’aura pas d’importance pour les deux jeunes hommes, qui aspireront à atteindre le poste de King Magus, le meilleur magicien de tous. Mais pour cela, ils devront d’abord être sélectionnés par un Ordre des Chevaliers Magiques, et Asta n’a pas de magie !