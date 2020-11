L’animatrice de télévision populaire accueille la naissance de son premier enfant … mais elle n’est pas mariée, ni ne fréquente même personne

Animateur de télévision populaire Fujita Sayuri (mieux connu sous le nom de Sayuri) a récemment donné naissance à son premier enfant, mais elle n’est mariée à personne et ne sort même pas en ce moment.

À 10 h 13, le 4 novembre, le cri d’un petit garçon a retenti dans toute la pièce. Le garçon est né 10 jours avant la date d’accouchement prévue, mais même quand même, le garçon était en bonne santé avec un poids de naissance de 3,2 kg.

Le nom Sayuri sera connu de nombreux fans plus âgés de K-Pop, car elle était une figure éminente de l’industrie du divertissement, apparaissant sur Avec toi avec Lee Sang Min (Avec toi était similaire à Nous nous sommes mariés), Real Men Saison 2, Mon petit vieux garçonet hébergé icônede Voyage scolaire iKON Idol.

Avoir un bébé est toujours quelque chose à féliciter, mais la situation personnelle de Sayuri est unique à l’industrie coréenne du divertissement. Elle n’a jamais été mariée et n’est pas connue non plus pour être en couple. Au lieu de cela, elle a décidé d’accepter un sperme d’un donneur inconnu dans une banque de sperme et a volontairement porté le bébé à terme.

La raison pour laquelle Sayuri a décidé de le faire est que lors d’une de ses visites à son OBGYN, on lui a dit quelque chose qui allait changer sa vie. Elle a visité la clinique en raison d’une menstruation irrégulière, mais on lui a dit que ses ovaires ressemblaient à ceux d’une femme de 48 ans et qu’une grossesse naturelle serait difficile avec de faibles chances de survie. Elle a même fait congeler ses œufs plus tôt, au cas où quelque chose comme cela se produirait, mais une fécondation in vitro aurait encore de faibles chances de survie.

Le médecin a dit qu’une grossesse naturelle serait difficile. Même si j’utilisais des œufs congelés, les chances d’un [successful childbirth] ne serait pas élevé. J’avais vraiment l’impression que tout s’effondrait sous mes yeux. Je pensais même à vouloir mourir. On m’a dit que la situation empirerait avec le temps et que si je manquais le moment choisi, je ne pourrais jamais avoir d’enfants. – Sayuri

Sayuri avait quelques options, comme penser au mariage, mais ne voulait pas se forcer et une autre personne à s’engager dans un tel engagement. Elle ne voulait pas épouser quelqu’un juste pour un bébé et ne voulait pas épouser quelqu’un qu’elle n’aimait pas. Ainsi, elle a décidé de devenir mère sans mariage, via le donneur de sperme. Cependant, en Corée, il n’y avait aucun établissement qui fournirait un donneur de sperme aux femmes célibataires, c’est pourquoi elle a dû se rendre au Japon.

Félicitations à Sayuri et à son nouveau-né!