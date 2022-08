L’animatrice de télévision australienne fond en larmes en discutant de la vie d’Olivia Newton-John

L’animateur australien de l’émission matinale Richard Wilkins est tombé en panne à la télévision en direct alors qu’il rendait hommage à son amie de longue date, chanteuse et icône Olivia Newton-John.

Elle a été diagnostiquée pour la première fois en 1992 et est entrée en rémission, mais le cancer est revenu deux fois en 2013 et en 2017.

Wilkins a admis à ses co-animateurs Karl Stefanovic et Allison Langdon que son entourage savait que son temps se rapprochait, mais cela n’a toujours pas atténué le choc de perdre son ami.

Wilkins a ajouté à travers des sanglots: « Tout le monde savait que ça allait arriver et la santé d’Olivia avait décliné ces derniers temps, mais c’est toujours un si grand choc. »

« Vous savez, toutes les dates, les faits, les chiffres et les choses disparaissent et je me sentais complètement engourdi, je ne savais pas vraiment quoi penser. »