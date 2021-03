L’animation de Google pour célébrer le déblocage de la chaîne de Suez: comment la voir

L’histoire du porte-conteneurs jamais donné échoué au milieu du canal de Suez, il a inquiété des milliers d’entreprises et de commerçants pendant des jours, mais a également intrigué des millions de personnes dans le monde. Il n’y a pas de pays, de médias sociaux ou de journal où les six jours passés par la cargaison au milieu du passage du fleuve égyptien n’ont pas été évoqués, et maintenant que l’accident est résolu, les célébrations ne manquent pas. Pour rendre hommage à la procédure de déverrouillage réussie, il y a aussi le moteur de recherche Google, qui à partir de ces heures déclenche un défilé de petits navires qui défile sous la barre de recherche chaque fois que l’utilisateur recherche certains termes liés au fait.

Comment voir l’animation Google célébrant le déblocage du canal de Suez

Les mots-clés à saisir dans le champ de recherche sont « Ever Given » ou « Suez Canal ». Le phénomène se manifeste par toutes les versions du moteur de recherche – à la fois dans l’application pour smartphone et sur les navigateurs dans les versions destkop et mobile – et est la dernière contribution d’une série de références et de citations que le navire a gagnées dans le monde entier auprès d’entreprises et de particuliers. Après avoir fait la une des journaux du monde entier, Ever Given est devenu le protagoniste des mèmes, des conversations en ligne et hors ligne, des monologues, des bandes dessinées et des jeux vidéo.

Le phénomène des œufs de Pâques

Le cadeau de Google est quelque chose de plus subtil et s’appelle techniquement œuf de Pâques, ou œuf de Pâques: dans le domaine informatique, c’est un fonctionnalité amusante cachée par les développeurs logiciel dans leurs produits – ou une astuce qui ouvre une surprise, comme celles des œufs de Pâques. Dans ce cas, l’astuce consiste à saisir le mot-clé correct dans le champ de recherche, tandis que la surprise est représentée par les navires en parade.

Google cache des dizaines d’oeufs de Pâques dans ses produits, et le moteur de recherche ne fait pas exception: la recherche de « Pac-Man » par exemple fait apparaître une version du célèbre jeu vidéo avec le logo Google modifié pour servir de scénario à un jeu rapide auquel les utilisateurs peuvent jouer directement le navigateur; le mot « anagramme » demande à la place au moteur de recherche si vous ne cherchez pas les mots-clés « arma magna ».

