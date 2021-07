L’animateur historique de Televisa qui a dit au revoir en larmes

Un hôte historique et bien-aimé quitte Televisa ! Marisol González, présentatrice de Hoy, a annoncé ce jeudi qu’elle quitterait le programme à partir de la semaine prochaine. Visiblement affecté et en larmes, a donné les raisons qui l’ont amenée à prendre la décision de quitter le célèbre cycle télévisé mexicain. Voyez ce qu’elle a dit et soyez enthousiasmé par elle.

La Journaliste et mannequin de 38 ans cela mettra fin à une étape importante de votre vie. Depuis 2008, date à laquelle il a rejoint Televisa Deportes pour les diffusions de Super Bowl XLII, a eu différentes participations dans l’un des principaux écrans du pays. Maintenant, vous aurez un nouveau défi pour votre carrière professionnelle.







González a pris la parole et a expliqué son départ avec ses compagnons Galilea Montijo, Andrea Legarreta et Andrea Escalona. « C’est difficile pour moi de parler. Je ne sais même pas par où commencer, mais du coup nous voulons quitter les mille et être cent, mais aujourd’hui je dois passer du temps avec ma famille. J’ai formé une belle famille ici et ça a toujours été mon rêve d’être dans Aujourd’hui et ça a été beaucoup plus beau que ce à quoi je m’attendais « , a-t-il commencé dans son discours.

D’après ses propos, il est ressorti qu’elle souhaite passer plus de temps avec son entourage, composé de son mari, l’ancien footballeur. Rafael Marquez Lugo et sa fille Marisol. « Pour l’instant, c’est une décision familiale et nous voulons nous donner un peu de temps. Je vais me séparer un peu de ma famille pour m’occuper de cette partie, pour m’occuper de ma part de mère, d’épouse et de mon équipe, qui est mon pilier et le sera toute ma vie »il expliqua.

La conductrice a exprimé son souhait de retourner à Hoy à l’avenir et ses compagnons ont prédit que son absence serait « quelques semaines seulement ». Marisol est partie très reconnaissante et a conclu son discours : « Je vous aime et je vous remercie tous car sans aucun doute vous m’avez beaucoup aidé à grandir, à me sentir mieux à tous points de vue, car ce que Hoy donne est merveilleux et merci d’être ma famille ».

Pourquoi Marisol González a-t-elle démissionné de Hoy sur Televisa ?

Derrière les adieux se cache un conflit avec Televisa que la journaliste elle-même avait avancé dans un entretien avec Mara Patricia Castañeda. « Plusieurs changements étaient à venir, ils ont commencé à dire qu’ils voulaient que je sois plus rassasié. J’avais mes capsules le dimanche et ensuite j’irais avec mes filles, je ne couvrais pas tellement de choses, je ne travaillais pas autant . Quand les changements sont arrivés, je ne me suis pas intégré.Il a noté la décision de quitter son emploi pour ne pas perdre de temps avec sa famille.