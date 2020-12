L’animateur d’une fête de sexe gay à laquelle Jozsef Szajer a participé nie tout acte répréhensible

Le député européen Jozsef Szajer prononce un discours pour lancer la campagne du parti de droite Fidesz au pouvoir avant les élections au Parlement européen le 5 avril 2019 à Budapest. (PETER KOHALMI / AFP via Getty)

L’organisateur d’une fête de sexe gay qui a enfreint les restrictions COVID, à laquelle participait l’eurodéputé anti-LGBT + hongrois Jozsef Szajer, a insisté sur le fait que le groupe d’hommes n’avait rien fait de mal.

Szajer, un haut responsable et l’un des fondateurs du parti anti-LGBT + Fidesz de Viktor Orbán, a démissionné ce week-end après avoir été arrêté pour avoir enfreint les restrictions relatives aux coronavirus lors de la fête du sexe gay.

La fête a eu lieu vendredi (27 novembre) et a été arrêtée par la police qui a fait irruption pour trouver un groupe d’hommes nus.

L’eurodéputé, qui a rédigé la nouvelle constitution homophobe de la Hongrie définissant «l’institution du mariage comme entre un homme et une femme» comme «la base de la famille et de la survie nationale», a été aperçu en train de sortir d’une fenêtre et de s’enfuir dans la rue.

Szajer n’a pas produit de pièces d’identité pour la police, mais a été identifié après avoir déclaré qu’il était un député européen et avoir tenté d’invoquer l’immunité diplomatique.

Maintenant, l’organisateur de l’orgie s’est manifesté et a insisté sur le fait qu’ils n’avaient rien fait de mal, malgré les restrictions belges de coronavirus limitant les contacts étroits avec une autre personne.

Selon le Indépendant, David Manzheley, un doctorant de 29 ans, a déclaré à propos de l’arrestation de Szajer: «Je ne connaissais pas cet homme. Je ne savais pas qu’il était un député européen. Lors de mes fêtes, j’invite des amis et ils amènent d’autres amis. »

Se rappelant que la police a fait irruption, il a déclaré: «Tout à coup, la police était dans mon salon en train de crier:« Cartes d’identité! Immédiatement!’

«Mais nous n’avions même pas de sous-vêtements. Comment pourrions-nous montrer nos cartes d’identité? Cela a rendu les flics encore plus en colère. Ils étaient très méchants et disaient des choses horribles sur les homosexuels.

Manzheley a déclaré qu’il avait créé une règle pour soi-disant rendre la fête du sexe gay sûre – toutes les personnes présentes devaient déjà avoir contracté le COVID-19.

Il a poursuivi: «Pour être honnête, je ne vois pas le problème. Il y avait deux infirmières là-bas, et elles ne pensaient pas non plus que c’était dangereux.