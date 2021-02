L’animateur de télévision David Letterman critiqué pour son entretien «  horrifiant  » avec Lindsay Lohan

Le documentaire récemment sorti sur Britney Spears et le tourment qu’elle a enduré en tant que jeune pop star a provoqué une vague à Hollywood.

Bien que l’on parle beaucoup de l’artiste en difficulté, les gens regardent maintenant d’autres stars qui ont subi des mauvais traitements.

Il y a eu plein d’interviews qui ont refait surface et elles n’ont pas bien vieilli …du tout.

Lindsay Lohan a eu du mal à cacher son inconfort lorsqu’elle est apparue sur Le spectacle tardif avec David Letterman en 2013. L’interview a fait le tour des médias sociaux et a depuis déclenché une réaction violente contre le joueur de 73 ans pour sa ligne de questions invasive.

«N’es-tu pas censé être en cure de désintoxication? Letterman lui demande dans le clip, alors que Lindsay devient visiblement mal à l’aise.

Il a poursuivi: « Que sont-ils en train de réadapter? Qu’est-ce qui est sur leur liste? Sur quoi vont-ils travailler quand vous franchirez la porte? »

Fatigué des incitations incessantes de Letterman, Lindsay finit par riposter: « Vous ne pouvez pas en faire une blague. C’est tellement méchant. »

« Tu ne peux pas faire ça, c’est mon émission maintenant », dit-elle en arrachant les points de discussion à Letterman.

Les fans de l’actrice et de la chanteuse ont rapidement condamné la vieille interview, beaucoup soulignant la « misogynie » au nom de Letterman.

Un utilisateur de Twitter a écrit: « C'est ignoble à bien des égards. La misogynie. La prise de vue aveugle. La stigmatisation de la dépendance et de la réadaptation. L'hypocrisie de vouloir que les gens se rétablissent, mais ensuite de juger comment ils choisissent. [to] faites-le. J'espère que Lindsay Lohan sait à quel point elle est aimée. Le monde l'a traitée ainsi que tant d'autres si injustement. «

Un deuxième a déclaré: « Ce clip est horrible à bien des égards, mais une chose qui m’a frappé est que c’est l’exemple parfait de quand les femmes essaient de se défendre poliment d’une manière que la société jugerait, espérons-le,` `pas garce » et pourtant ils sont roulés à la vapeur et ignorés. «

Un troisième a ajouté: « Tout le monde a vraiment fait du mal par Lindsay, Paris [Hilton], Britney [Spears] et Megan Fox. C’est assez triste de regarder en arrière maintenant pour voir à quel point ils ont été mal traités. «

Beaucoup ont souligné qu’il s’agissait de l’une des nombreuses interactions auxquelles les stars féminines ont été confrontées dans les années 2000. Ils ont de nouveau leur moment au soleil après le documentaire révélateur Encadrement Britney Spears.

Il détaille les mauvais traitements présumés de Spears tout au long de sa carrière et a depuis reçu tellement d’attention qu’il a même suscité des excuses de l’ex-petit ami, Justin Timberlake.

Justin et Britney datés de 1999 à 2002 (Crédit: Shutterstock)

La section des commentaires de ses médias sociaux avait récemment été inondée de personnes qui lui faisaient pression pour qu’il s’excuse. Vendredi dernier, il a présenté des excuses attendues depuis longtemps.

La déclaration se lit comme suit: « J’ai vu les messages, les balises, les commentaires et les préoccupations et je souhaite y répondre. Je suis profondément désolé pour les moments de ma vie où mes actions ont contribué au problème, où j’ai parlé à l’envers ou n’a pas parlé de ce qui était juste.

«Je comprends que j'ai échoué dans ces moments et dans bien d'autres et que j'ai bénéficié d'un système qui tolère la misogynie et le racisme.

«Je tiens spécifiquement à m’excuser auprès de Britney Spears et Janet Jackson individuellement, car je prends soin de ces femmes et je les respecte et je sais que j’ai échoué.