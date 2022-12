L’animateur de Blue’s Clues, Steve Burns, retrouve le destinataire de Make-A-Wish plus de deux décennies plus tard

Steve Burns s’attendait à rencontrer certains de ses nombreux fans lorsqu’il a assisté à Steel City Con en Pennsylvanie, mais il a été agréablement surpris de voir un vieil ami venir le voir après leur première rencontre il y a 22 ans. En 2000, lorsque Burns était encore l’hôte de Les indices de Blue, il a exaucé le souhait d’un destinataire de Make-A-Wish de passer la journée avec lui. Ce garçon de 4 ans, maintenant un survivant du cancer de 25 ans, a approché Burns à la convention, et ce fut une réunion émouvante pour eux deux.





Le fan de Burns, Brandon Ragland, a partagé les détails de la réunion avec TMZ. Ragland, qui luttait alors contre un cancer de stade 4 des reins et des poumons, a rencontré Burns pour la première fois à Serendipity 3 à New York en 2000. L’expérience comprenait un dîner avec Burns, une virée shopping Toys R Us et des billets pour voir Les indices de Blue en direct à New York. On dit que Burns se souvient de Ragland comme d’un « enfant sauvage courant autour du restaurant », clairement ravi par l’expérience malgré ses problèmes de santé.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ragland a surmonté son cancer et est maintenant un jeune homme prospère avec sa propre famille. Mais il n’a jamais oublié ce jour spécial et a voulu remercier Burns 22 ans plus tard. Lorsqu’il a approché Burns à la convention, Ragland a montré le Les indices de Blue mettre en vedette une photo d’eux de leur dîner ensemble. Burns a immédiatement rappelé leur première rencontre et en a été ravi, leur demandant s’ils pouvaient prendre une photo mise à jour ensemble.

« Je me souviens de ça et de toi ! » Burns a dit à Ragland alors que les deux s’étreignaient. Il a ajouté : « Cela a fait toute mon année et je suis tellement content que tu sois là. »

Ragland avait également partagé ses photos avec Burns des deux réunions dans un message sur Facebook devenu viral. Il raconte également l’histoire d’être devenu émotif avec Burns lorsqu’ils se sont réunis, faisant de cette deuxième rencontre une autre expérience remarquable.

« L’une des personnes les plus gentilles et les plus authentiques que j’ai eu le plaisir de rencontrer », déclare Ragland. « Je pense qu’il a peut-être été plus ému que moi pendant toute cette épreuve. »





Steve est de retour dans le monde des indices de Blue

Paramount+

Burns a vraiment embrassé son rôle de Steve ces dernières années. L’année dernière, Burns est apparu dans une vidéo virale traitant Les indices de Blue Ventilateurs. Il a expliqué sa sortie soudaine de la série tout en rappelant à ses fans qu’il ne les avait jamais oubliés. Il a également repris le rôle de Steve pour Les indices de Blue et vous !, une série de redémarrage mettant en vedette Josh Dela Cruz en tant que nouvel hôte. Burns est également apparu avec Cruz et ses collègues Les indices de Blue hôte Donovan Patton pour le film récent L’aventure de Blue dans la grande ville.

Vous pouvez regarder des épisodes classiques de Les indices de Blueainsi que les nouveaux épisodes de Les indices de Blue et vous ! et L’aventure de Blue dans la grande villesur Paramount+.