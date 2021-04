L’animal de compagnie ulti-mutt? Une entreprise technologique chinoise développe des chiens robots qui utilisent l’IA pour «  entendre  » et «  voir  »

08 avr.2021 10:08:56 IST

Il est rapide, obéit aux commandes et ne laisse pas de mauvaises surprises sur le sol – découvrez l’AlphaDog, une réponse robotique à deux des amours en plein essor de la Chine: les animaux de compagnie et la technologie. Le chien de haute technologie utilise des capteurs et la technologie d’intelligence artificielle (IA) pour « entendre » et « voir » son environnement – et peut même être emmené pour des promenades. «C’est vraiment très similaire à un vrai chien», déclare Ma Jie, directeur de la technologie chez Weilan, la société à l’origine du produit.

Les créateurs basés à Nanjing disent que leur chien robot – qui se déplace à une vitesse de près de 15 kilomètres (neuf miles) par heure et tourne sur place comme un chiot excité – est le plus rapide du marché.

Avec quatre pattes en métal, il est plus stable qu’un vrai chien, explique Ma alors qu’un membre de son équipe le frappe rapidement pour prouver le point.

«Il peut prédire le frottement et la hauteur du sol (pour) ajuster sa hauteur, ajuster la fréquence des foulées et s’adapter à l’environnement», explique-t-il à l’AFP, alors que le robot navigue lentement en montant un escalier.

Ses créateurs utilisent la technologie 5G, des vitesses Internet ultra-rapides avec des temps de réaction immédiats, pour faire fonctionner le robot de manière autonome.

Ma a étudié l’apprentissage par renforcement – l’étude de la manière de renforcer les actions par le biais de récompenses ou de punitions – à l’Université d’Oxford et dit qu’il a utilisé ces connaissances pour expliquer comment le chien IA imite les habitudes canines.

La possession de chiens a été interdite sous la direction du fondateur de la Chine communiste Mao Zedong – mais a depuis explosé de façon spectaculaire.

Et au cours du premier mois de ventes, plus de 1 800 AlphaDogs sont sortis des étagères, malgré le prix élevé de 16 000 yuans (2 400 dollars).

« Les commandes proviennent principalement de développeurs informatiques, de geeks de la technologie et aussi d’enfants, qui semblent vraiment aimer », a déclaré Ma.

Déploiement du robot

Alors que la Chine cherche à améliorer les compétences de sa main-d’œuvre, Pékin a fait d’énormes investissements dans la robotique et l’IA.

Les robots sont déjà utilisés pour livrer des colis, servir dans les restaurants, offrir des informations dans les gares et même prendre des prélèvements de gorge pour les tests Covid-19.

L’atelier de Weilan est composé de jeunes passionnés de technologie, remplis de croquis au crayon et d’un parcours d’obstacles central composé d’escaliers et de pentes pour que les machines puissent résonner lors des tests.

Les développeurs espèrent que les utilisations futures de leur ami à quatre pattes profiteront aux malvoyants.

«Aider les personnes handicapées est une direction de développement importante pour nous», déclare Ma. « Lorsque le chien robot a également la fonction de vision, d’audition et de dialogue, il peut facilement interagir avec les personnes handicapées et les conduire au supermarché ou au bus. »

Les futures mises à jour logicielles incluront le chien «aboyant» – et au-delà, ajoutera même des voix humaines pour permettre les conversations entre l’animal et le propriétaire.

Il existe également un modèle de chien «d’entreprise» plus grand, conçu pour les inspections industrielles des machines ou des tuyaux.

La prochaine génération d’AlphaDog sous forme d’animal de compagnie pourrait également introduire des «personnalités» dans la boîte à outils du chien pour les rendre encore plus canin, ainsi que pour prolonger sa durée de vie de la batterie quelque peu brève.

.

