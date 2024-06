L’Angleterre choque la communauté scientifique avec une utilisation nouvelle et insolite du charbon

Charbon Actif et CO2 : Une Combinaison Révolutionnaire pour Sauver le Climat ?

L’équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge a récemment bouleversé le monde de la science environnementale en découvrant une nouvelle utilisation pour le charbon actif, traditionnellement employé dans les filtres à eau. Leur innovation repose sur une technique énergétique et économique efficace pour capturer le dioxyde de carbone de l’air, proposant une alternative prometteuse aux méthodes coûteuses actuelles.

Lire aussi :

insolite-le-nouvel-album-dherve-sort-avec-un-belle-surprise-puisque-les-cds-contiennent-en-realite-despacito/">Insolite : Le nouvel album d’Hervé sort avec un belle surprise puisque les CDs contiennent en réalité… « Despacito »

40 choses insolites que vous ne pouvez trouver qu’à Singapour

La Crise du Dioxyde de Carbone

Le dioxyde de carbone, principal responsable du réchauffement climatique, s’accumule dans notre atmosphère suite à des années d’activités industrielles intensives. Face à cette urgence climatique, réduire les émissions futures ne suffit plus. Il est crucial d’éliminer également le CO2 déjà présent dans l’air. Alexander Forse, du Département de Chimie de Cambridge, souligne l’importance de cette démarche, la considérant essentielle malgré son statut de solution de dernier recours.

Les Défis de la Capture Directe de l’Air

Actuellement, la capture directe de CO2 implique l’utilisation de matériaux spéciaux qui absorbent le gaz. Toutefois, ces matériaux sont non seulement onéreux à produire, mais leur régénération nécessite également des températures extrêmement élevées, souvent atteintes en brûlant du gaz naturel, ce qui contrecarre l’objectif initial de réduction des gaz à effet de serre.

Le Potentiel Méconnu du Charbon Actif

Dans ce contexte, les chercheurs de Cambridge ont revisité les capacités du charbon actif, couramment utilisé mais jamais pour de telles applications à cause de ses limitations dans la rétention de CO2. Ils ont alors innové en modifiant chimiquement le charbon actif pour améliorer sa capacité à capturer et à stocker le dioxyde de carbone.

Mécanisme Innovant de Capture du CO2

L’idée réside dans l’introduction d’ions hydroxyle dans le charbon actif via un processus similaire à la charge d’une batterie. Ces ions, formant des liaisons réversibles avec le CO2, permettent au charbon actif de fonctionner comme un réservoir réutilisable. Ce processus pourrait non seulement capturer le CO2, mais aussi le libérer à une température beaucoup plus basse que celle requise par les techniques actuelles.

Avantages Comparatifs

Le charbon actif modifié présente plusieurs avantages significatifs. Il nécessite une température de seulement 212°F (100°C) pour libérer le CO2 capturé, contre 1650°F (900°C) pour d’autres matériaux. Cette efficacité énergétique pourrait permettre l’utilisation d’énergies renouvelables pour chauffer le matériau, renforçant ainsi le caractère durable de la méthode.

Vers Une Technologie Écologique Étendue

L’approche de Cambridge ouvre également la voie à d’autres applications. En plus du CO2, le charbon actif pourrait potentiellement capturer divers polluants, transformant radicalement les méthodes de purification de l’environnement. Les chercheurs s’attèlent désormais à améliorer la capacité d’absorption du charbon actif, ainsi qu’à adapter la technologie à une variété plus large de conditions environnementales.

Cet article explore une percée majeure dans le domaine de la technologie environnementale, où des chercheurs de l’Université de Cambridge ont mis au point une méthode innovante pour utiliser le charbon actif dans la capture et le stockage du CO2. En exposant le processus, les bénéfices, et les implications futures de cette découverte, il met en lumière une avancée qui pourrait jouer un rôle clé dans notre lutte contre le changement climatique.

Source : Nature