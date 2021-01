L’anecdote incontournable de Xolo Maridueña, Miguel dans Cobra Kai, avec Mary Mouser

Ce vendredi 1er janvier, la troisième saison de Cobra Kai a été créée et elle fait déjà fureur dans le monde entier. La suite dérivée de Karate Kid présentait ses premiers épisodes produits par Netflix depuis que le service de streaming a acquis ses droits de distribution, auparavant liés à YouTube Premium.

Cobra Kai, en plus des acteurs classiques Ralph Macchio, Billy Zabka et Martin Kove, étoiles Xolo Maridueña (Miguel), Mary Mouser (Samantha), Tanner Bauchanan (Robby), Jacob Bertrand (Hawk) et Peyton List (Tory), entre autres.

Dans une interview pour la chaîne YouTube officielle de Netflix, Xolo Maridueña et Mary Mouser ont parlé de leur première rencontre avant la première saison de la série. L’acteur qui joue Miguel, un élève de Johny Lawrence, a raconté une anecdote amusante et inoubliable.

«Quand j’étais comme Miguel, je savais que je devais embrasser Samantha LaRusso. Je savais que les personnages allaient avoir une sorte de romance. Puis j’ai su que Mary (Mouser) allait demander ça avant notre premier baiser devant la caméra, avant de nous embrasser hors caméra, séparément, sur un côté « , Xolo a avoué.

«Le jour du tournage j’ai mis un paquet de chewing-gum dans ma bouche, il y avait des bandes de Listerine qui tournaient constamment ce jour-là et Steve Pink (co-réalisateur) a l’excellente idée de couper notre tournage car nous avons moins de 18 ans et nous ne pouvons pas filmer plus de 9 heures « , suivi. «À ce moment-là, Mary m’a dit que notre premier baiser devait être hors champ et nous sommes allés sur le côté (…) Alors je me suis penché pour nous embrasser mais Mary m’a dit:« Xolo, je suis très nerveux, tu es comme un frère pour moi « . C’était la pire chose qui aurait pu me dire », a raconté l’acteur.







«Je me souviens qu’après ça, ta mère t’a ramenée à la maison. Je suis allée chez moi en voiture, et je me souviens de t’avoir appelé parce que je ne pensais pas qu’elle allait être dans la voiture et que ce serait une conversation gênante. Mais je t’ai appelé et j’ai dit: Je suis désolé mon ami. Je suis vraiment désolé. C’était très gênant. J’ai rendu ça bizarre, mais as-tu passé une bonne journée? » Ajouta Mouser.

L’actrice a également avoué: « Il se souvenait de la douleur dans sa voix. Il m’a dit qu’il s’était amusé. Mais à l’intérieur j’ai pensé: Oh mon Dieu, j’ai vraiment tout gâché. »

La troisième saison de Cobra Kai est maintenant disponible sur Netflix et le service de streaming a déjà confirmé que la série aura un quatrième opus, bien que pour le moment une date de sortie n’ait pas été confirmée.