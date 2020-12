Landlord’s Super a une nouvelle mise à jour de la peinture et de la décoration maintenant

Si vous avez déjà voulu assumer le rôle de propriétaire – gérer les problèmes de propriété et les différends des locataires – alors Super propriétaire est le sim pour vous.

Cela donne aux jeux la perspective unique de ce que c’est que d’être un vrai propriétaire, responsable de tâches quotidiennes importantes. Le jeu dispose de nombreux systèmes et contrôles qui vous plongent vraiment dans le rôle du propriétaire.

Le jeu est devenu encore plus authentique grâce à une nouvelle mise à jour qui est maintenant en ligne, qui ajoute des options de peinture et de décoration pour les joueurs qui veulent être un peu plus créatifs. Super propriétaire est toujours un travail en cours, mais il est agréable de voir le développeur le rendre plus complet de manière significative.

Désormais, les joueurs qui souhaitent changer la couleur des murs ou peut-être le matériau du revêtement de sol le peuvent grâce à cette nouvelle mise à jour. Cela donne aux joueurs beaucoup plus d’options pour rendre ces logements adaptés aux locataires. Il semble également que certaines des options de décoration ne soient pas uniquement à des fins esthétiques.

Certaines options de revêtement de sol aideront à éviter les dommages, comme certains types de revêtement de sol autour de la salle de bain. Cela signifie simplement moins de problèmes que vous aurez à traiter, bien qu’il y en ait encore beaucoup pour vous occuper, car le travail d’un propriétaire n’est jamais vraiment terminé. Il y a toujours des choses à faire sur la liste du jour au lendemain.

Les nouvelles options cosmétiques donnent aux joueurs beaucoup de choses à jouer, mais l’application réelle des matériaux est l’endroit où le vrai plaisir commence. Vous pourrez peindre de beaux traits de peinture ou poser du papier peint comme un pro autour de différentes zones pour une esthétique parfaite. Vous vous sentirez comme un véritable entrepreneur, transformant la plaine en brillant un coup de peinture à la fois.

Pendant tout ce temps, vous pouvez vous rendre au pub local et prendre quelques pintes pour vous détendre après une dure journée de peinture et de décoration. Super propriétaire est le parfait mélange de séquences humoristiques et de rénovation d’habitation authentique. La communauté s’est bien comportée depuis son lancement et cette nouvelle mise à jour devrait renforcer l’élan du jeu à la fin de 2020.

Qui sait ce que le développeur ajoutera à un jeu de simulation de propriétaire déjà solide? Une chose est sûre; peindre et décorer les murs et les sols devrait donner aux joueurs beaucoup à faire en attendant la prochaine mise à jour majeure. Cet ajout actuel semble parfait pour les rois et les reines de rénovation.