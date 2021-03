Land Rover. Les nouveaux Discovey Sport et Evoque ne seront qu’électrifiés

Les plus petits modèles de Land Rover, Discovery Sport et Evoque, seront juste électrifiés, construits sur la base de la nouvelle plate-forme EMA, disant ainsi adieu à la combustion pure.

La nouvelle génération du Range Rover Evoque et du Land Rover Discovery Sport recevra la nouvelle architecture électrique de la marque britannique et ne sera proposée qu’avec des moteurs hybrides ou électriques.

La mesure fait partie de la nouvelle stratégie Reimagine de Jaguar Land Rover, qui prévoit le lancement de six modèles électriques Land Rover dans les six prochaines années et l’utilisation de lignes électriques électrifiées uniquement à partir de 2026, bien que des systèmes microhybrides (hybrides légers).

D’ici 2030, Jaguar Land Rover prévoit que 60% des ventes seront des véhicules électriques, 10% des hybrides rechargeables et 30% des micro-hybrides ou hybrides. L’objectif est encore plus ambitieux pour 2036, toutes les ventes correspondant aux véhicules électriques.

Deux nouvelles plateformes

Tous les modèles Land Rover adopteront l’une des deux plates-formes suivantes: MLA (Modular Longitudinal Architecture) pour les lignes électriques mixtes et EMA (Electrified Modular Architecture) pour les véhicules électrifiés.

La plate-forme EMA sera lancée en 2024 et sera utilisée dans la nouvelle génération du Range Rover Evoque et du Land Rover Discovery Sport. Cela signifie que ces modèles ne seront pas disponibles avec des moteurs à combustion pure ou une technologie micro-hybride.

La plate-forme EMA sera développée à partir des modules de batterie au sol, avec une structure de carrosserie simple et un sol plat pour maximiser l’espace. La technologie utilisée sera de 800V et offrira une efficacité de 6,4 à 7,2 km par kWh pour les véhicules électriques basés sur la plateforme EMA.

À son tour, la plate-forme MLA devrait être introduite en 2022 ou 2023 et sera utilisée dans la nouvelle génération de Range Rover et Range Rover Sport. Décrite comme une architecture «flexible», elle acceptera les lignes électriques micro-hybrides, hybrides, hybrides rechargeables et électriques.

Jaguar Land Rover n’indique pas quelle plate-forme sera utilisée par la prochaine génération de Velar, mais tout laisse à penser qu’il s’agit de l’EMA. En plus de lancer des versions électrifiées des modèles existants, Land Rover devrait également introduire un nouveau modèle électrique dans les cinq prochaines années. Il se peut que ce soit Velar pour assurer une plus grande différenciation d’Evoque.

