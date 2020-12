Land Rover Discovery Sport: l’aventure avec tout … et tout le monde!

Modèle particulièrement adapté aux aventures en famille, le Land Rover Discovery Sport est le SUV capable d’impressionner, non seulement dans l’environnement le plus raffiné, mais aussi sur les chemins les plus inhospitaliers. Attrayant, polyvalent et efficace, Discovery est en soi une aventure … avec tout et tout le monde!

Récemment rénové, l’attrayant Land Rover Discovery Sport 4 × 2 7 sièges se distingue désormais par sa présence sur une route plus basse et plus large, non seulement grâce aux nouveaux phares matriciels à LED affirmatifs et aux feux arrière frappants, mais aussi grâce à la calandre avant. particulièrement sophistiqué et les nouveaux pare-chocs robustes. Un charme auquel contribuent les nouvelles roues de mesures entre 20 et 22 pouces, en plus du captivant Business Pack.

Passant à l’intérieur, les avantages, tout de suite, d’une cabine où sept passagers peuvent facilement être logés, permettant aventures avec tout et tout le monde. Reçu non seulement pour un confort élevé, mais aussi pour des fonctionnalités non moins impressionnantes. À commencer par la possibilité de configurer les sièges de deuxième et troisième rangées, d’une simple pression pratique sur un bouton.

LIRE TROP

Jaguar I-PACE: Plus qu’une électrique, une Jaguar!…

Dans un environnement où les espaces de rangement ne manquent pas, dans les portes, la console centrale et d’autres endroits disséminés dans la cabine, plusieurs points de charge USB-C, une technologie de chargement sans fil, un système d’information et de divertissement Pivi Pro à la pointe de la technologie avec écran tactile de 11 pouces , 4 pouces et technologie de purification de l’air intérieur avec filtre PM2,5. Alors que même lorsque vous avez envie d’échapper à l’agitation des villes, vous pouvez le faire en grandau volant du Land Rover Discovery Sport 4 × 2 7 places.

En effet, une fois arrivé au Paradis, vous disposerez également de la fonctionnalité issue d’un coffre à bagages de 1137 litres et d’un portail en deux parties, qui peut être ouvert par de simples gestes. En outre, une couverture intérieure électrique, qui peut être utilisée à la fois pour des événements et pour asseoir un enfant et changer de bottes boueuses.

Dans un Land Rover Discovery Sport 4 × 2 prêt à recevoir famille et amis, la garantie, également, d’un niveau de sécurité confirmé par l’obtention du classement maximum – cinq étoiles – aux tests de sécurité d’Euro NCAP et dont huit airbags font partie. et cinq points d’attache ISOFIX pour sièges enfants. En complément et spécialement pour le conducteur, une gamme d’équipements d’aide à la conduite qui facilite encore plus le stationnement.

Mais, parce qu’à bord du Land Rover Discovery Sport 4 × 2, tous les chemins mènent à l’aventure, une gamme de moteurs micro-hybrides plus propres et plus efficaces, plus un système de traction intégrale (AWD) et Terrain Response. Deux technologies innovantes qui, agissant ensemble, garantissent un équilibre parfait de la répartition du couple entre les roues avant et arrière, maximisant ainsi la traction.

Et si l’on ajoute à cela le fait que le Land Rover Discovery Sport 4 × 2 ne paie que la classe 1 sur les péages, ce sera le cas pour dire: aventures? Plus il y en a, mieux c’est!…

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂