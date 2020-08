Land Rover Discovery Sport et Range Rover Evoque. Nouveaux moteurs, versions et infodivertissement

le Land Rover Discovery Sport C’est le Range Rover Evoque ont été «rafraîchis» – 21 MY (année modèle) -, ont obtenu de nouveaux moteurs et versions, étant l’un des nombreux changements que nous constatons chez Jaguar Land Rover.

A partir du 10 septembre, Thierry Bolloré (de Renault) prendra la direction exécutive en remplacement de l’Allemand Ralf Speth. Un changement qui survient dans les moments difficiles. Même avant la crise du COVID-19, les choses n’étaient pas aussi bonnes qu’elles l’étaient chez le constructeur britannique, avec des ventes en baisse et des licenciements en augmentation.

Malgré le tournant provoqué par la pandémie, les affaires ne s’arrêtent pas et la concurrence ne dort pas. Il est donc temps de mettre à jour à la fois le Land Rover Discovery Sport et le Best-seller compact Range Rover Evoque.

Nouveaux moteurs

Le point culminant va aux nouveaux moteurs. Nous avons récemment vu les deux modèles recevoir des versions hybrides brancher P300e, avec une puissance maximale combinée de 309 ch et une autonomie purement électrique allant jusqu’à 62 km en Discovery Sport et 66 km en Evoque.

Ils voient maintenant leurs arguments mécaniques renouvelés avec des unités et des systèmes Ingenium Diesel mis à jour d’une capacité de 2,0 l hybride doux 48 V, qui remplacent les précédents D150 et D180. Nous avons donc le nouveau et le plus puissant D165 et D200 avec respectivement 163 ch et 204 ch.

La consommation varie entre les 5,0 l / 100 km du D165 à traction avant et transmission manuelle (six vitesses) du Range Rover Evoque, et les 7,3 l / 100 km du D200 à quatre roues motrices et transmission automatique (neuf vitesses) Land Rover Discovery Sport.

Côté essence, le Range Rover Evoque reçoit une nouvelle version d’entrée de gamme, la P160. L’appellation se traduit par un moteur turbo essence de 1,5 litre, avec 1,5 l – le même que celui utilisé dans les versions hybrides brancher – avec 160 ch de puissance et 260 Nm de couple. Le P160 est également un doux-hybrid 48 V.

Ce nouveau tri-cylindrique garantit 37 kg de moins (et tous sur l’essieu avant) par rapport aux quatre cylindres dont il dérive. Il est associé, exclusivement, non seulement à l’Evoque, mais aussi à une transmission automatique à huit rapports et à deux roues motrices. Les 160 ch garantissent environ 10,3 s dans le 0-100 km / h et la vitesse maximale de 199 km / h, avec une consommation de 8,0 à 8,3 l / 100 km et des émissions de CO 2 180 à 188 g / km.

Les moteurs à essence restants restent: P200, P250 et P300. Tous dérivés du 2,0 l tétra-cylindrique et tous également équipés du système hybride doux 48 V.

Top des nouvelles versions

Reliant le sujet des nouveaux moteurs et celui des nouvelles versions top, mettez en évidence le nouveau Land Rover Discovery Sport édition spéciale noire, qui assume non seulement le rôle de haut de gamme, mais reçoit un moteur essence exclusif de 290 ch (2.0 Turbo, quatre roues motrices et automatique à neuf rapports) qui permet déjà au SUV britannique d’accélérer de 0 à 100 km / h en 7,4s.

En plus du moteur exclusif, la Black Special Edition, basée sur les spécifications R-Dynamic S, se distingue par son aspect extérieur avec des détails noirs, grâce au Black Pack – toit dans un ton contrasté (noir ou gris, selon la couleur de la carrosserie), Jantes en alliage de 20 pouces en noir brillant (noir brillant) ou diamantées et étriers de frein rouges.

Il existe également cinq couleurs disponibles pour l’édition spéciale noire: orange Namib, gris Carpathian, Firenze Red, Yulong White et le nouveau Hakuba Silver.

À l’intérieur, nous avons des finitions en titane et volant en cuir, avec la possibilité de choisir entre deux housses de siège: Luxtec Suedecloth ou Grained Leather. Enfin, l’édition spéciale noire est également livrée avec un toit panoramique fixe, des phares à DEL Premium, un accès sans clé et un couvercle de coffre électrique.

LES Autobiographie du Range Rover Evoque devient le nouveau produit phare du SUV compact, et comme pour les versions Autobiography du reste du Range Rover, attendez-vous à plus de luxe et d’élégance.

Autobiography fait partie du R-Dynamic HSE, mais se distingue par les éléments du Black Pack (pare-chocs, fond et côtés), ainsi que par les détails polis de couleur cuivre, le ton également visible dans les anagrammes du Range Rover. Les jantes mesurent 21 pouces en argent clair brillant avec un contraste poli et réfléchissant et sont équipées de phares LED Matrix.

Son intérieur est en frêne gris, avec des sièges rembourrés en cuir Windsor et un toit panoramique fixe. Il convient également de noter le volant de réglage chauffant et électrique, ainsi que les sièges avant chauffants et refroidissants avec fonction de mémoire et les sièges arrière chauffants.

Contrairement à Discovery Black Special Edition, Evoque Autobiography est disponible avec plusieurs moteurs: D200, P200, P250, P300 et P300e.

Toujours à Evoque, il remporte une nouvelle édition spéciale intitulée Nolita Edition (Lafayette au Royaume-Uni), inspirée de Lafayette Street, une rue située dans le nord de Little Italy (NoLiTa) à New York, USA. À partir de l’Evoque S, il se distingue par son toit exclusif en contraste Nolita Grey, disponible en trois couleurs: Yulong White, Seoul Pearl Silver et Carpathian Grey.

Il est équipé de roues de 20 ″ et de cinq doubles rayons en gris foncé brillant avec une finition contrastante polie et réfléchissante, ainsi que d’un toit panoramique fixe, de moquettes Premium, de seuils de porte éclairés et de phares LED Premium avec clignotants animés. Comme Autobiography, Evoque Nolita Edition est disponible avec plusieurs moteurs.

Pivi et Pivi Pro

Après avoir été créé par Land Rover Defender, c’était au tour du Land Rover Discovery Sport et du Range Rover Evoque de recevoir le nouveau système d’infodivertissement Pivi, avec des promesses de vitesse et de réactivité accrues, ainsi que plus de connectivité, une interaction simplifiée et permet également des mises à jour. ainsi que la possibilité d’intégrer deux les smartphones simultanément.

Pivi Pro ajoute une source d’alimentation rechargeable dédiée et indépendante qui permet un accès plus immédiat au système d’infodivertissement, quelques secondes seulement après que le conducteur ouvre la portière du véhicule.

De plus, Pivi Pro est capable d’intégrer nos coutumes et préférences, en automatisant même l’activation de certaines de nos préférences. Par exemple, allumez-vous constamment le chauffage du volant? Le Pivi Pro «apprend» et la prochaine fois que vous pouvez allumer le chauffage du volant pour vous.

Lorsqu’il est combiné avec le Pack en ligne, le système Pivi Pro permet également d’accéder à une série de services sans avoir à connecter un smartphone, y compris l’application Spotify.

Combien

Le Land Rover Discovery Sport 21 MY et le Range Rover Evoque 21 MY sont désormais disponibles au France. Il faut se rappeler que le Land Rover Discovery Sport D165 (traction avant et boîte de vitesses manuelle) et le P300e PHEV sont des péages de classe 1; ainsi que le Range Rover Evoque D165 (traction avant), P160 (traction avant) et P300e PHEV. Tous les autres moteurs des deux modèles sont de classe 2.

Les prix commencent à 48 188 euros (D165) pour le Land Rover Discovery Sport et 43 683 euros (P160) pour le Range Rover Evoque.

