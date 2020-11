Land Rover Discovery. Nouvelles technologies et moteurs hybrides doux

Avec la rénovation du Discovery, Land Rover s’attend à récupérer la tendance à la baisse des ventes de ce qui était l’un de ses modèles les plus populaires auprès des consommateurs.

Le nouveau Land Rover Discovery a subi un processus de rajeunissement qui comprend une révision du design extérieur et de la technologie de l’habitacle, auxquels s’ajoutent de nouvelles options pour les moteurs hybrides doux.

Le nouveau Discovery peut désormais être commandé au Royaume-Uni, les premières unités devant arriver chez les concessionnaires de la marque pour une livraison aux clients début 2021.

Bien qu’ils soient nombreux, les changements esthétiques apportés au grand SUV du Land Rover sont subtils. Les projecteurs de phares comprennent des feux de jour à LED en position basse et des clignotants ont été intégrés.

Le pare-chocs a également un nouveau design et de nouvelles jupes latérales, tandis que le design de la calandre avant offre une image similaire à celle du Discovery Sport. Le SUV Land Rover dispose également de nouvelles prises d’air sur les côtés, ainsi que de nouvelles roues de 19 à 22 pouces.

La révision s’étend à la cabine

À l’intérieur, les changements suivent ceux introduits dans d’autres modèles Jaguar Land Rover. Le plus important est l’introduction d’un système d’infodivertissement Pivi Pro plus rapide et plus connecté, qui comprend un écran tactile 48% plus grand et trois fois plus lumineux que son prédécesseur.

Le système permet déjà des mises à jour logicielles à distance (over-the-air) et est maintenant disponible à 360 ° avec Clearsight Ground View, créé en première sur Defender.

Le volant a également un nouveau design et des boutons haptiques, tandis que les sièges arrière ont également été repensés pour offrir un meilleur confort.

Moteurs hybrides doux

Dans le chapitre mécanique, nous soulignons les débuts des moteurs trois cylindres en ligne six cylindres avec technologie hybride douce 48V: le moteur à essence est proposé dans le moteur 360 ch, tandis que l’alternative diesel est disponible avec 250 ch et 300 ch .

La marque britannique propose également un quatre cylindres essence de 2,0 litres développant 300 ch.

Le SUV renouvelé de Land Rover sera commercialisé dans les niveaux d’équipement Discovery, S, SE, HSE et R-Dynamic, et une version commerciale sera également disponible avec un volume de charge utile de 2024 litres et une capacité de remorquage de 3500 kg, soit au reste de la gamme.

