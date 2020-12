Land Rover Defender revient à Dakar, mais pas pour concourir

Représentant une coupe radicale avec ses ancêtres, le nouveau Land Rover Defender il «soulève encore beaucoup de sourcils» non seulement sur la voie choisie par la marque britannique pour remplacer son modèle le plus emblématique, mais aussi sur ses capacités tout-terrain. Pour notre part, nous avons déjà pu confirmer que l’ADN de l’escalade est tout là (cette vidéo en est la preuve), mais la vérité est qu’il y a encore beaucoup de fans suspects.

Désormais, peut-être pour y répondre ou simplement pour prouver que ces doutes ne sont pas fondés, Land Rover alignera deux Defender 110 P400 complètement de série sur le Dakar.

Ceux-ci ne fonctionneront pas dans la catégorie «Production», mais serviront de véhicules de soutien à l’équipe Prodrive, le Bahrain Raid XTreme (ou BRX), dans lequel Sébastien Loeb et Nani Roma courent.

Les chiffres des deux défenseurs

Parce qu’il s’agit de la version P400, les deux Land Rover Defender utilisent un six cylindres essence en ligne, d’une capacité de 3,0 l et qui est associé à un système hybride doux, délivrant 400 ch.

Complètement standard, les deux Defenders disposent du «Pack Explorer» en option. Au cas où vous ne vous souvenez pas de quoi il s’agit, il comprend une galerie de toit, un tuba, des protections de passage de roue, une échelle pour accéder au toit et plusieurs coffres extérieurs pour ranger les articles les plus divers.

Concernant ce retour dans la course reine tout-terrain, Finbar McFall, directeur de l’expérience client chez Jaguar Land Rover a déclaré: «Bien que les Defenders ne soient pas en compétition, ils joueront un rôle essentiel dans le soutien de l’équipe (…) être modifié témoigne de la capacité intrinsèque et de la durabilité de notre légendaire 4 × 4, qui a subi le programme de développement le plus exigeant de notre histoire ».