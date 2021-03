Land Rover Defender est la voiture mondiale féminine de l’année

La légende a été mise à jour. Le Land Rover Defender n’est plus seulement un SUV pour traverser l’Amazone ou dans le désert. Sa réinvention la plus récente invite à rouler sur route avec le même confort qu’une berline de luxe. Pour cette raison, et pour sa technologie et son confort, elle a été élue meilleure voiture de l’année par le jury de la voiture mondiale féminine de l’année.